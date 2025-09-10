Se suma Poder Judicial a la Mesa de Paz: Delfina Gómez

-Su participación será constante, como lo establece la ley, ya que la coordinación entre poderes es esencial para la transformación que se vive en el Estado de México.

En el marco de la Mesa de Paz Estado de México, por primera vez se incorporó el presidente del Poder Judicial de la entidad, Héctor Macedo, fortaleciendo la coordinación entre los tres Poderes en beneficio de la población mexiquense.



“Nos estará acompañando constantemente en estas reuniones. La coordinación entre poderes es esencial para la transformación que vive el Estado de México”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a través de redes sociales.



Por su parte, Héctor Macedo señaló: “El día de hoy es histórico para el Estado de México, en donde damos ejemplo en la coordinación entre los Poderes, a cuatro días del inicio de la transformación del Poder Judicial mexiquense”.



La participación de nuevo titular del Poder Judicial se da en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en su Sección III Mesas de Paz, que en su artículo 40 establece que El Poder Judicial de la entidad federativa será invitado permanente en dichas reuniones de trabajo.



En la reunión 493 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.