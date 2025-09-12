Fernando Flores entrega cámaras de videovigilancia en Fuentes de San Gabriel

Con estas acciones el ayuntamiento busca fortalecer la videovigilancia e iluminación de los espacios públicos en Metepec

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, hizo entrega de equipos de videovigilancia en el fraccionamiento Infonavit Fuentes de San Gabriel, cuyo objetivo es fortalecer la atención, acercamiento y resultados inmediatos y efectivos a los problemas de la localidad.



Durante la entrega, señaló que el principal propósito es la instalación de un total de 700 nuevas cámaras de videovigilancia, bajo la estrategia de diseñar un blindaje tecnológico que permita una vigilancia efectiva contra la delincuencia.



Afirmó que los dispositivos electrónicos digitales de vanguardia, estarán conectados al Centro de Mando, los cuales son parte de la nueva infraestructura urbana de reconocimiento y emisión de alertas.



Una de las prioridades del gobierno de Flores Fernández es la de fortalecer el equipamiento policial y la vigilancia del espacio público para erradicar todo acto antisocial que la paz y tranquilidad de la población.



Señaló que de la misma forma y de manera paralela se busca tener calles mejor iluminadas, para ello está en proceso la habilitación de un total de 9 mil lámparas, la incorporación de un centenar de patrullas y el mejoramiento permanente de la superficie de rodamiento, todo como ejes de la estrategia de seguridad y protección de la ciudadanía.



Fernando Flores reconoció la labor de los policías, “seres humanos que dan todo su esfuerzo por nosotros, por las familias, con la certeza de que salen de casa a trabajar, a servir, pero con la incógnita de un regreso seguro a su hogar”.