GEM y Metepec firman convenio para proteger la labor periodística y la defensa de los derechos humanos

-Tiene como objetivo actuar y brindar apoyo de manera inmediata ante situaciones de riesgo.

El Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Metepec, encabezado por Fernando Flores Fernández, llevaron a cabo la firma de un convenio de coordinación interinstitucional en materia de protección integral para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, para fortalecer la defensa y seguridad de ambos grupos, en caso de presentarse alguna situación de riesgo al desempeñar su labor.



Este convenio contempla la protección de manera inmediata a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, establecer esquemas de protección rápida mediante enlaces, reforzar canales de comunicación interinstitucional y fortalecer la coordinación con los tres órdenes de gobierno.



El coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras delos Derechos Humanos (CEMPIDH), Luis Miguel Carriedo Téllez, indicó que este convenio consolida a un Estado de México que defiende la libertad de expresión y a quienes luchan por la promoción de garantías individuales, objetivo primordial de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Además que se establecerá el convenio la designación de enlaces para que podamos comunicarnos rápidamente cuando haya alguna situación, explicó Luis Miguel Carriedo.



Puntualizó que con esta acción el Ayuntamiento de Metepec también puede acercarse de manera directa con la CEMPIDH cuando periodistas o personas defensoras se acerquen a las oficinas municipales a solicitar algún tipo de protección.



Al respecto, Fernando Flores Fernández, Presidente Municipal de Metepec, destacó que trabajará de manera coordinada en esta materia con los Gobiernos federal y estatal.



Señaló que en Metepec siempre se ha tenido un enorme respeto de aquellos ejercen el periodismo de manera responsable, así de todas y todos quienes promueven los derechos humanos de manera individual, colectiva o gremial.



Señaló que en este convenio se unieron los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, poniendo en disposición todos los mecanismos necesarios para proteger la libertad de expresión.