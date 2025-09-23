Celebró Isaac Montoya día de lucha libre con evento con causa

Reiteró el compromiso del Gobierno Municipal por la difusión de la cultura, el deporte y el entretenimiento a través de la Lucha Libre.

Durante la celebración del marco del Día de la Lucha Libre, acudió el presidente municipal Isaac Montoya Márquez a la Arena Naucalpan, en donde se celebró un evento estelar de lucha libre, además de rendir un homenaje a la gran leyenda Solar, el evento tuvo un propósito con causa, señalando que lo recaudado se destinaría al Centro de Asistencia Social de Transición Infantil (CASTI NAMIQUIPILI), que brinda refugio y atención a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.



Montoya Márquez demostró que tiene un enorme gusto por la lucha libre mexicana, y enfatizó el compromiso del Gobierno Municipal por la difusión de la cultura, el deporte y el entretenimiento a través de la Lucha Libre.



Durante el homenaje Solar, Montoya Márquez lo reconoció como figura nacional, además de formar parte de la historia de la propia Arena Naucalpan.



“Es un luchador que nos da orgullo e identidad como mexicanos y que mantiene viva la esencia de la lucha libre, parte fundamental de nuestra cultura popular”.



Montoya Márquez agradeció a Marco Moreno y al Grupo Internacional Revolución el espacio para llevar a cabo la función de lucha libre para homenajear a Solar, por sus 50 años de trayectoria nacional e internacional. Además de impulsar causas que apoyen a niñas y niños vulnerables.



El evento fue organizado a través del Sistema DIF Municipal y el Gobierno de Naucalpan, donde también asistieron servidores públicos municipales, ante un escenario lleno, con un ambiente familiar y de admiración para Solar y sus 50 años de trayectoria.