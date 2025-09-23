Ana Muñiz destaca rescate de menor mediante dispositivo Alerta AHORA

Señaló que su rescate se dio gracias a la rápida acción de la policía de San Mateo Atenco.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, informó que fue rescatada en el municipio una menor de edad, tras ser sustraída por su agresor, y todo ocurrió gracias al dispositivo Alerta AHORA que portaba la menor como medida de protección.



De acuerdo a lo informado, señaló Muñiz Neyra que fue gracias a la señal de geolocalización permitió a la policía ubicarla y devolverla a su familia, mientras que el responsable quedó detenido.



Y recalcó que este casi, fue resultó gracias al uso de esta herramienta tecnológica que forma parte del Modelo AHORA, diseñado por el gobierno municipal para atender la violencia de género.



Mencionó que el sistema opera las 24 horas del día y mantiene comunicación constante con la Policía de Género y el C4, lo que facilita una reacción inmediata en caso de riesgo.



Muñiz Neyra informó que actualmente 164 mujeres cuentan con este dispositivo, lo que ha ampliado la capacidad de respuesta del municipio frente a la violencia.



Y reafirmó que cada alerta permite ubicar de manera precisa a la persona que lo porta y movilizar de inmediato a las corporaciones.



Señaló que este mecanismo nos ha permitido actuar de manera oportuna en casos de emergencia, al brindar acompañamiento y protección inmediata a las mujeres que se encuentran en situación de riesgo.



El dispositivo forma parte de las medidas de protección dictadas por la autoridad y funciona como respaldo adicional a la intervención policial.



En varios casos, añadió Muñiz Neyra, ha permitido evitar agresiones mayores al generar una alerta temprana que activa el protocolo de seguridad.



Además advirtió que, aunque San Mateo Atenco mantiene programas de prevención, los municipios siguen enfrentando limitaciones y requieren que los recursos en materia de violencia de género bajen de manera directa a nivel local.



Y terminó que son las autoridades municipales quienes atienden en primera instancia a las víctimas y necesitan mayores herramientas para garantizar una atención inmediata y efectiva.