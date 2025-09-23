Refuerza Toluca monitoreo del Río Verdiguel con apoyo de Agua y Saneamiento

Destacó Ricardo Moreno que su administración ha destinado 300% más del presupuesto que en años anteriores en labores de saneamiento.

Con las constantes lluvias se han provocado serios encharcamientos en diversos puntos de Toluca, el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, aseguró que actualmente no existe riesgo en la bóveda del Río Verdiguel, y se prevé realizar un estudio a fondo para garantizar su seguridad estructural.



Moreno Bastida ha realizado varios monitores de la bóveda señalando que hasta ahora no se ha registrado ningún incidente, sin embargo, el ayuntamiento ya cuenta con los recursos etiquetados para efectuar una radiografía integral, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca.



Moreno Bastida afirmó que se realizará un estudio por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y comenzará en cuanto bajen los niveles de lluvia en la capital mexiquense.



Detalló que existen en Toluca 54 puntos de riesgo por encharcamientos e inundaciones, y en lo que va de la temporada de lluvias solamente se han presentado incidentes en San Cristóbal Huichochitlán, La Constitución Totoltepec, San Blas y la zona de Riva Palacio.



Destacó Ricardo Moreno que su administración ha destinado 300% más del presupuesto que en años anteriores en labores de saneamiento para prevenir contingencias graves.