Fernando Flores da el saque de salida al ITF World Tennis Tour

Este evento contará con jugadores de tres continentes.

El municipio de Metepec se convirtió en el epicentro del tenis juvenil internacional con el inicio del ITF World Tennis Tour J10, así lo anunció el presidente municipal Fernando Flores Fernández, quien señaló que este torneo reunirá a 32 tenistas varoniles y 32 femeniles, además de parejas en la modalidad de dobles, provenientes de Europa, Asia y América.



Durante el evento se señaló que la justa deportiva se juega en formato de eliminación directa y otorgará puntos para el ranking internacional juvenil.



Este evento internacional arrancó de manera oficial este lunes, y concluirá hasta el próximo día 27 de septiembre, el evento se llevará a cabo en las canchas del Club La Asunción, donde se espera un ambiente de alto nivel competitivo.



Fueron los tenistas Romina Domínguez y Mario Bravo los encargados de realizar el juramento deportivo, tanto de jugadores como de jueces, dando paso a los primeros encuentros del torneo.



Para posteriormente, Fernando Flores fue el encargado de realizar el saque inicial e invitó a los participantes a dar lo mejor en la cancha.



“El tenis como en la vida depende de tus decisiones, de tus aciertos y errores. Cada partido es una oportunidad para superarse y representar con orgullo a su país, y vayan por todo para ganar”, expresó.



Flores Fernández subrayó que este tipo de competencias posicionan a Metepec como un referente deportivo en el Estado de México y ayudan a promover la práctica del tenis entre niños y jóvenes.



Y es que este evento que contará con la participación de jugadores de alto nivel que con el impulso de las autoridades deportivas, el ITF World Tennis Tour J10 promete seis días de intensa competencia, emociones y puntos clave para el futuro de las jóvenes promesas del tenis internacional.



Acompañaron a Fernando Flores Fernández, el presidente de la Asociación de Tenis del Estado de México, Luis Enrique Flores Fernández, Emilio Yamin Faure, coordinador general del IMCUFIDEM; Ricardo Flores Fernández, presidente de la mesa directiva del Club La Asunción; Sergio Aranzeta Molina, vicepresidente Zona Toluca de la Asociación de Tenis del Estado de México, y Antonio Abraham Jalil, vocal de la misma organización.