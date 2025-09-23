Ricardo Moreno supervisó repavimentación de calle Parque Popocatépetl en Toluca

-Avanza Plan Anual de Obra Pública para favorecer a los habitantes de la capital del Estado de México

En Toluca avanza el Plan Anual de Obra Pública del alcalde Ricardo Moreno a través del cual se rehabilita la infraestructura urbana para mejorar la movilidad y conectividad de las y los toluqueños, como en la calle Parque Popocatépetl de la colonia Parques Nacionales, donde se pavimenta con concreto ecológico.



Está obra que favorece a toda la comunidad fue supervisada por el alcalde Moreno Bastida para constatar su desarrollo conforme los planes.



La pavimentación comprende un tramo de 810 m2 y se encuentra entre calle Parque Nevado de Toluca y Parque de Bosencheve, misma que será utilizada por 10 mil 792 habitantes de la zona.



Los trabajos consistirán en trazo, nivelación, afine, compactación de una base hidráulica de 20 cm de espesor con materiales pétreos, así como piso ecológico con concreto premezclado fc=250 kg/cm2. de 6 cm de espesor con sistema modular de rejilla plástica de refuerzo.



Se prevé que esta obra quede terminada a finales de noviembre, por lo que se llama a la población a tener paciencia durante los trabajos, ya que es un bien común para todos los habitantes del área.