Trabajo de la Gobernadora ha sido extraordinario: Saray Benítez

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinoza, asistió al Segundo Informe de Gobierno de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Al salir del evento, reconoció la entrega, cercanía y compromiso que ha mantenido la Gobernadora con el bienestar de las familias mexiquenses.



A la pregunta expresa de medios de como podría calificar el trabajo realizado en este segundo año de gobierno, Benítez Espinosa la calificó con 9.



También destacó la enorme cercanía que ha mantenido con su gobierno, además de la enorme generosidad que muestra con la población mexiquense.



“La gobernadora ha sido un extraordinario ser humano, muy generosa y atenta. En especial con Mexicaltzingo ha mostrado gran apoyo”.



¡Por estos logros y avances, felicitó a la Gobernadora Delfina Gómez por estos logros y que sigan los éxitos en este camino de transformación para nuestro Estado de México!