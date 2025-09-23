Más de 300 viviendas afectadas por lluvias en Lerma: Ramírez Ponce

Las colonias de San Pedro Tultepec y Guadalupe en Lerma aún continúan en contingencia.

En el municipio de Lerma, ante la actual temporada de lluvias, las colonias San Pedro Tultepec y Guadalupe sufrieron las afectaciones en al menos 293 viviendas, por lo que el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce emprendió varias acciones de apoyo junto con distintas áreas del gobierno municipal.



Ramírez Ponce además informó que existen 12 puntos rojos identificados durante la temporada de lluvias por lo cúal se tuvo que implementar el Plan DN-III en San Pedro Tultepec para superar la contingencia.



Señaló que su gobierno se ha enfocado en la elaboración e implementación de programas de prevención, ya que las lluvias atípicas han rebasado los enfuerzos municipales, por este motivo, los trabajos de desazolve y limpieza se implementaran con mayor tiempo de anticipación.



Subrayó la importancia del trabajo en conjunto, no solamente con el gobierno estatal y federal, también con los municipales, existiendo una estrecha coordinación con los municipios de San Mateo Atenco, Almoloya del Río, Tianguistenco, Santa Cruz Atizapán y Capulhuac, entre otros.



También recordó que se realizan de manera mensual reuniones con los tres órdenes de gobierno, junto con autoridades de municipios, donde se llevan a cabo la evaluación del tema del río Lerma, desde su monitoreo hasta las acciones de desazolve que se realizarán en este.



Comentó que su gobierno ha estado presente en una decena de reuniones realizadas en la región, encabezados por la coordinadora general del Proyecto de Restauración y Saneamiento de la Cuenca del Río Lerma, Claudia Gómez Godoy, a través de las que se analizan los proyectos a emprenderse.



Para finalizar, Ramírez Ponce reafirmó que los trabajos continuarán con el monitoreo del Río Lerma y sus zonas aledañas.