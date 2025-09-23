Presente IEEM en Asamblea de Consulta previa en Temoaya

-Comunidades indígenas elegirán representante el día 5 de octubre.

Para dar cumplimiento a las sentencias JDC/257/2025 y JDC/264/2025 del Tribunal Electoral del Estado de México, se llevó a cabo en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Costilla de Temoaya, la Asamblea Consultiva de las comunidades indígenas de este municipio, en la que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) coadyuvó y acompañó a la ciudadanía durante esta etapa.



En este encuentro, integrantes de las 64 comunidades indígenas temoayenses participaron de manera activa deliberando sobre qué requisitos deberá cumplir quien aspire a la candidatura de representación indígena ante el Temoaya.



La Asamblea Consultiva fue un espacio de diálogo donde las y los participantes decidieron acerca de algunos de los criterios de elegibilidad que deberán cubrir las personas que se postulen a la elección.



Este acto contó con la presencia de personal de las diversas áreas del IEEM como: Presidencia y Secretaría Ejecutiva; de las Direcciones Jurídico-Consultiva; de Organización; Partidos Políticos; de Participación Ciudadana y así como de las Unidades Coordinadora de Género y de Comunicación Social.



Finalmente, se estableció que la elección de la persona representante indígena ante el municipio se llevará a cabo el 5 de octubre próximo.



Con estas acciones, el IEEM refrenda su compromiso de garantizar procesos incluyentes, transparentes y democráticos, donde la voz de las comunidades indígenas sea tomada en cuenta.