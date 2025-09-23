Entrega Delfina Gómez al Congreso Mexiquense su 2° Informe de Labores

Es la segunda ocasión que la Mandataria asiste al Poder Legislativo para informar sobre los avances y resultados de su gestión.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió al Congreso del Estado de México para entregar su Segundo Informe de Labores, en cumplimiento de lo que establece la Constitución local. Es la segunda ocasión que la Mandataria asiste al Poder Legislativo para informar sobre los avances y resultados de su gestión, reafirmando con ello su compromiso con la institucionalidad republicana.



“Hoy rindo cuentas ante esta soberanía popular mediante este acto republicano para entregar de manera impresa y electrónica el estado que guarda la administración pública durante el periodo 2024-2025, informando con honestidad y transparencia sobre los principales avances y logros en las obras y acciones que emprendimos desde el Gobierno del Estado de México en este año de gestión administrativa”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.



En el recinto legislativo, la recibieron el legislador Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso mexiquense, quienes atestiguaron la entrega del documento y destacaron la relevancia de este ejercicio para evaluar los resultados de este segundo año de gestión.



Con este acto, la Gobernadora Gómez Álvarez refrendó su disposición de mantener una relación de respeto y colaboración institucional con la LXII Legislatura, convencida de que el diálogo entre poderes es esencial para consolidar la transformación y avanzar en el bienestar de las y los mexiquenses.



En esta ocasión, como el año anterior, estuvo acompañada por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, quien es responsable según sus facultades, de la relación con el Poder Legislativo mexiquense. También estuvo presente Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.