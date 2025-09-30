Metepec comprometido en fortalecer sus áreas verdes mediante jornadas de reforestación

Flores Fernández ha agradecido el esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno.

Continúa trabajando el Ayuntamiento de Metepec en su programa permanente de reforestación en varios puntos del municipio en donde se llevan a cabo la plantación de cientos de árboles, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana.



Se ha señalado que estas jornadas ecológicas, que han tenido lugar en las últimas semanas de septiembre, han contado con la colaboración tanto del personal del gobierno municipal, así como de decenas de ciudadanos voluntarios.



Estas jornadas de reforestación se han llevado a cabo en los fraccionamientos como Izcalli Cuauhtémoc I y VI, Camino Viejo a Ocotitlán y el emblemático Parque La Pila, espacios clave para el fortalecimiento del entorno natural de la demarcación.



Durante las jornadas el presidente municipal, Fernando Flores Fernández ha hecho de conocimiento de todos que esta siembra de árboles fue muy bien estudiada, ya que entre las especies que se siembran están liquidámbar, acacia, retama, trueno y árboles frutales, todas cuidadosamente seleccionadas por su capacidad de adaptación al clima local y por los beneficios que aportan al ecosistema, tales como la captura de carbono, la mejora del suelo y la atracción de fauna polinizadora.



También se ha comprometido a seguir encabezando actividades; destacando la enorme importancia de este tipo de acciones como parte de una política pública orientada al bienestar a largo plazo.



Flores Fernández ha agradecido el esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno, destacando que la colaboración activa de los vecinos ha sido fundamental para alcanzar los objetivos del programa.



Hasta la fecha, se han plantado más de 12 mil 500 árboles en diversos puntos del municipio, como parte de una estrategia integral de regeneración ambiental.



La administración municipal ha colocado la agenda ambiental como uno de los pilares de su gestión. La reforestación no solo busca embellecer los espacios públicos, sino también mejorar la calidad del aire, conservar la biodiversidad local y promover una cultura de respeto por la naturaleza entre la población.



Estas acciones se suman a otras iniciativas del Ayuntamiento de Metepec orientadas a la sustentabilidad, tales como el manejo responsable de residuos, campañas de educación ambiental y la creación de nuevos espacios verdes.



Con estas acciones, Metepec no solo avanza en el fortalecimiento del cuidado del medio ambiente, sino también en la consolidación de una ciudadanía más consciente y comprometida con su entorno.