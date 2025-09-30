MUJER ES ASESINADA EN CHALCO TRAS DEJAR A SUS HIJOS EN LA ESCUELA; LE QUERÍAN ROBAR SU MOTOCICLETA

Una mujer de aproximadamente 40 años fue asesinada el día de ayer en la colonia Llano de San Juan de Dios, en el municipio de Chalco, Estado de México, luego de haber dejado a sus hijos en la escuela primaria.

De acuerdo con testigos, la víctima regresaba a bordo de una motoneta azul cuando fue interceptada en la calle Violeta por un hombre armado que intentó despojarla del vehículo. Al resistirse, recibió disparos que le quitaron la vida a unos metros de su vivienda.

Vecinos denunciaron que en la zona son frecuentes los robos y extorsiones, y señalaron la falta de luminarias, cámaras de seguridad y patrullajes. “Personas de colonias aledañas vienen a robar y a extorsionar a los negocios, pero la colonia tiene unos 10 años y apenas se está habitando, no hay luces ni cámaras, menos patrullas que nos den seguridad”, relató una habitante.

Elementos policiales acudieron al sitio, pero la víctima ya no contaba con signos vitales. Su esposo y familiares permanecieron junto al cuerpo hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizaron el levantamiento después del mediodía.

La mujer dejó en la orfandad a dos hijos de 7 y 8 años. Hasta el momento no se reportan detenidos.