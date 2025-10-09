México estableció buen mecanismo de diálogo político con EUA y Canadá: Juan Ramón de la Fuente

-Sigue vivo el litigio ante la Corte Federal del Distrito de Arizona en contra de las tiendas vendedoras de armas, informa el canciller a la Cámara de Senadores

Ante el Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, aseguró que México ha establecido un buen mecanismo de diálogo político con Estados Unidos y Canadá, basado en los principios de cooperación, coordinación y de respeto irrestricto a nuestra soberanía e integridad territorial; pero, ratificó, sin subordinación.



Subrayó que la buena relación con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ha permitido estabilidad en las relaciones políticas, comerciales, sociales y diplomáticas.



Este diálogo hizo viable establecer un programa de cooperación de seguridad fronteriza y la aplicación de la ley. En este sentido, resaltó que la semana pasada se realizó el primer evento de alto nivel en Texas, donde el primer tema que se abordó y que se desahogó a petición de México, fue el tráfico de armas.



Subrayó que sigue vivo el litigio ante la Corte Federal del Distrito de Arizona en contra de las tiendas vendedoras de armas y que este juicio ya avanzó a la etapa de producción de evidencia.



Expresó que es necesario avanzar en la revisión del T-MEC y, simultáneamente, diversificar nuestras relaciones con otras regiones y otros países.



Precisó que se trabaja de manera estrecha con las secretarías de Hacienda y de Economía y otras dependencias del gobierno federal para asegurar una posición mexicana integral ante la inminente revisión del Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el próximo año.



Destacó que las y los mexicanos en el exterior no están solos, cuentan con el respaldo de su gobierno y de la cancillería, y con nuestro reconocimiento y admiración; muestra de ello, apuntó, es que México cuenta con la red consular más grande del mundo, la cual está conformada por 53 consulados que hacen una gran labor.



Refirió que están por aprobarse 42 nuevos marcos jurídicos en diversos estados de la Unión Americana, lo cual obliga a los servicios consulares a estar permanentemente actualizados con un marco jurídico que no es igual y sobre el que se debe tener mucha claridad.



De la Fuente recordó que la posición pacifista y neutral de México ha implicado un quehacer diplomático inteligente, sustentado en los principios constitucionales de política exterior que siguen siendo una brújula formidable, sobre todo en tiempos de conflicto.