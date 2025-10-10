Isaac Montoya entrega 300 alcancías a la Fundación Teletón en Naucalpan

Naucalpan se convirtió en el municipio que más alcancías ha aportado en el Estado de México

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, participó en la campaña Teletón 2025 con la entrega de 300 alcancías a la Fundación Teletón, durante un acto realizado en el CRIT Estado de México.



Esta entrega simboliza el compromiso de un gobierno y de una comunidad que creen en la empatía como motor de transformación. Cada aportación representa una historia, un esfuerzo colectivo y la voluntad de tender la mano a quienes más lo necesitan, señaló Montoya Márquez.



Con esta entrega, Naucalpan se convirtió en el municipio que más alcancías ha aportado en el Estado de México, reflejando el espíritu de un gobierno que entiende la inclusión como un principio de justicia social y no como un privilegio.



Durante el evento Montoya Márquez señalo que en Naucalpan se trabaja todos los días por una sociedad más igualitaria, donde las personas en situación de discapacidad cuenten con espacios públicos dignos y atención integral.



Por ese motivo se avanza en el rescate del Centro de Rehabilitación e Integración Social de Altamira, que será transformado en la Casa del Autismo, un espacio público que brindará atención integral a niñas, niños y familias que viven con Trastorno del Espectro Autista (TEA), fortaleciendo la red de apoyo en el municipio.



Asimismo, informó Montoya Márquez que a través del Sistema Municipal DIF, se han brindado más de 10 mil 800 atenciones en terapias físicas, ocupacionales, psicológicas, de lenguaje y para personas con ceguera o baja visión, reafirmando el compromiso del gobierno con el derecho al cuidado, la salud y la inclusión plena.



El CRIT Estado de México, a través de su director general Jardiel Quintal, reconoció el compromiso del gobierno municipal y la visión humanista que impulsa políticas públicas orientadas al bienestar, la igualdad y la dignidad de todas las personas.



Con esta entrega, el Gobierno de Ciudad Naucalpan fortalece su colaboración con la Fundación Teletón, demostrando que la transformación se construye con empatía y esperanza compartida.



“Porque en Ciudad Naucalpan, gobernar con esperanza significa poner la vida y la dignidad en el centro del servicio público”.