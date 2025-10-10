Ricardo Moreno supervisa construcción de pozo profundo en La Maquinita

-Beneficiará obra en San Juan de la Cruz a más de 20 mil habitantes

Más de 20 mil personas de la delegación La Maquinita serán beneficiadas con la construcción del pozo profundo de agua entubada San Juan de la Cruz que el alcalde Ricardo Moreno impulsa como parte del Plan Hídrico 2025-2050.



Este pozo ubicado en la colonia Carlos Hank González se suma a la estrategia integral de esta administración para garantizar el abasto de agua para la población, pues con miras a futuro se busca que las presentes y futuras generaciones tengan acceso al líquido.



El alcalde recordó que durante años se dejó de dar mantenimiento a los pozos de Toluca, por lo que muchos están fuera de funcionamiento y ahora, con la atención necesaria, se busca revertir y prever con miras a futuro.



El pozo estará ubicado en las calles José Ma. Luis Mora y José Fco. Guerra y beneficiará a 6 mil 755 viviendas.