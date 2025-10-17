Exige Baja California presencia de García Harfuch ante escalada de violencia

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California advirtió que las corporaciones locales fueron rebasadas y urgió la intervención federal tras los recientes ataques contra la Fiscalía del Estado.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California ha solicitado de manera urgente la intervención directa del secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, al considerar que las autoridades locales han sido superadas por la delincuencia.



Esta petición la realizan después del ataque que se perpetró contra la Fiscalía General de Baja California, que han catalogado como terrorismo por el uso bombas hechizas y drones, además de señalar que ya han sido cuatro los atentados contra la Fiscalía.



Roberto Quijano Sosa, presidente del organismo estatal calificó que los ataque a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado reflejan la gravedad de la crisis que enfrenta la entidad.



Lamentó que en menos de un mes las oficinas de la Fiscalía hayan sido atacadas en cuatro ocasiones, lo que evidencia una debilidad institucional preocupante.



Consideró que la reiteración de hechos violentos confirma que la inseguridad ha desbordado la capacidad operativa del Estado, y subrayó que la población percibe una crisis sin control. Señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es insuficiente y, en muchos casos, meramente aparente.



Quijano Sosa consideró comprensible la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para evitar la zona, y lamentó que la violencia proyecte una imagen negativa de Baja California ante el exterior.



Enfatizó que la presencia del secretario García Harfuch podría contribuir a fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, y enviar un mensaje claro de respuesta ante los hechos que mantienen en alerta a la sociedad.