Avanza 50% la construcción de Línea 3 de Mexicable en Edoméx: Semov

-Este sistema de transporte estará equipado con 278 cabinas con capacidad de 10 pasajeros cada una, y reducirá tiempos de traslado a 700 mil habitantes del Valle de México

Con un avance general ejecutado de la construcción de la línea 3 del Mexicable del 50% y trabajos que se realizan conforme a los tiempos establecidos, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, atiende y fortalece la movilidad en beneficio de más de 700 mil habitantes de la zona poniente del Valle de México.



Esta nueva línea de transporte público conectará a las zonas de difícil acceso y elevadas de Naucalpan con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación “Mexipuerto Cuatro Caminos”, con lo que las y los mexiquenses de esa zona del Estado de México, que fueron olvidados durante años y que no contaban con una movilidad digna, moderna, segura, eficiente y de calidad, reducirán los tiempos de traslado de una hora a 30 minutos.



Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, comentó que la Línea 3 del Mexicable estará equipada con 278 cabinas con capacidad de 10 pasajeros sentados en cada una, lo que permitirá transportar 40 mil pasajeros por día.



Mencionó que tendrá una extensión total de 9.5 kilómetros, con 10 estaciones que estarán distribuidas en tres estructuras soportadas por 62 postes. La principal será la línea troncal de 4.8 kilómetros, donde se construyen seis estaciones; además de dos antenas con dos estaciones adicionales cada una.



Explicó que la Antena “A”, será de la estación La Tolva a Izcalli Chamapa y la Antena “B”, de La Tolva a Lomas del Cadete.



Finalmente, indicó que, con acciones con sentido social, el Gobierno del Estado de México transforma la calidad de vida de las y los mexiquenses al construir transporte digno.