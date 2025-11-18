Las mayores quejas durante Buen Fin 2025: ropa, calzado y pantallas

Ropa, calzado y pantallas lideran las inconformidades del Buen Fin 2025: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó que, en el marco del operativo especial desplegado por el Buen Fin 2025 se han brindado 8,625 asesorías a personas consumidoras a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) y del Teléfono del Consumidor.



Según la dependencia, el principal motivo de estas asesorías (4,562 casos) fue orientar a las y los consumidores sobre cómo hacer valer sus derechos. Le siguen los trámites realizados por la institución (2,604) y la canalización a otras autoridades (1,394). El resto corresponde a temas como negativa de entrega de productos, incumplimiento de promociones, publicidad engañosa, cancelación de compras o falta de respeto al precio anunciado.



Hasta el corte de la tarde del sábado, los módulos informativos y brigadas itinerantes de Profeco habían registrado 103 inconformidades. De ellas, 98 fueron conciliadas, una se encuentra en trámite, una no logró conciliarse, dos carecen de datos suficientes y una no compete a la institución.



Producto de estas conciliaciones, la Profeco informó de la recuperación de $484,366.20 pesos en favor de las personas consumidoras.



La Ciudad de México encabeza la lista de inconformidades con 25 casos, seguida del Estado de México con 13. Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas registran cinco cada uno; Jalisco, Querétaro, Coahuila y Veracruz, cuatro; y Guerrero, tres.



Las principales causas de queja son el incumplimiento al precio anunciado y a las promociones, ambos con 23 casos, seguido del incumplimiento de oferta con 14; la negativa a la entrega, que suma 10; la negativa a cambio de producto, con seis; el cobro indebido y la negativa a cancelación, con cuatro cada uno; así como la entrega de producto dañado y la cancelación de compra, que registran tres casos respectivamente.



En cuanto a los productos, la Profeco señala que ropa y calzado (17) concentran el mayor número de inconformidades, seguidos de pantallas (12), electrodomésticos (11), alimentos y bebidas (10), motocicletas (8), ropa-accesorios (7) y celulares (5).



Como parte del operativo, la institución ha colocado 3,772 preciadores y 1,379 decálogos con los derechos de las personas consumidoras. También ha realizado 271 vigilancias y monitoreado 20,065 productos en establecimientos físicos.



Además, la Dirección General de Procedimientos de la Subprocuraduría de Servicios efectuó 1,077 monitoreos de publicidad por internet, lo que permitió detectar 107 mensajes con posible incumplimiento, así como 8 anuncios corregidos y 10 retirados.



La Profeco señaló que ha monitoreado más de 20 mil productos como parte de su estrategia para resguardar los derechos de quienes participan en el Buen Fin.



La institución recordó que la población puede comparar precios de televisiones, electrodomésticos, dispositivos móviles y otros artículos en el portal oficial del Buen Fin de Profeco: elbuenfin.profeco.gob.mx.



Asimismo, recomendó que, en caso de que un proveedor no respete precios, ofertas o promociones, las personas consumidoras pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor:



55 5568 8722 y 800 468 8722.



Para atención inmediata en línea está disponible el portal: telefonodelconsumidor.gob.mx.



Quienes deseen consultar la lista de los 491 proveedores participantes pueden hacerlo en elbu enfin.org.