Clara Brugada declara controlado el sarampión tras campaña de vacunación en CDMX

Autoridades capitalinas reportan más de 4.1 millones de vacunas aplicadas y solo dos casos recientes en la última semana.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el brote de sarampión en la capital del país se encuentra controlado gracias a las acciones de prevención, vigilancia y vacunación implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México.



Durante el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz del Gobierno de México, la mandataria capitalina aseguró que la capital ha logrado contener la enfermedad, mientras otras entidades aún enfrentan casos activos.



Brugada Molina destacó que este resultado es producto del trabajo coordinado del sector salud y la aplicación de más de 4 millones 193 mil vacunas contra el sarampión, como parte de la estrategia de reforzamiento iniciada en febrero de 2026.



De acuerdo con datos oficiales, entre 2025 y 2026 se han registrado mil 45 casos confirmados, de los cuales 904 corresponden a residentes de la Ciudad de México, con un 74 por ciento sin antecedente de vacunación. Además, se reportan cuatro defunciones.



Las autoridades señalaron que el grupo más afectado corresponde a menores de un año, seguido por personas de 30 a 34 años. En la última semana, únicamente se confirmaron dos nuevos casos en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc.



La jefa de Gobierno reiteró que se continuará fortaleciendo la vacunación y reconoció al personal de salud por su labor en el control del brote.