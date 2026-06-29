Clara Brugada inaugura la primera Utopía del poniente de CDMX

El nuevo complejo beneficiará a más de 72 mil habitantes de Magdalena Contreras con servicios gratuitos de salud, deporte, cultura y cuidados.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Cen Tlalli Ocotepec, la primera Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social (Utopía) del poniente de la capital, que beneficiará a más de 72 mil habitantes de la alcaldía Magdalena Contreras.

El complejo, construido en una superficie de más de 30 mil metros cuadrados, ofrece de manera gratuita servicios de salud, cultura, deporte, recreación y cuidados para niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, como parte de una estrategia de urbanismo social y bienestar comunitario.

Durante la inauguración, Clara Brugada destacó que este espacio forma parte del proyecto de transformación impulsado junto con la presidenta Claudia Sheinbaum para acercar servicios de calidad a las zonas con mayores necesidades y reducir las desigualdades.

La Utopía cuenta con alberca semiolímpica, consultorios médicos, Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, Casa de Día para personas mayores, comedor comunitario, lavandería pública, espacios culturales y deportivos, además de infraestructura sustentable con sistemas de captación de agua y conservación de áreas verdes.

Indicó que la Utopía Cen Tlalli Ocotepec es un espacio integral orientado al bienestar comunitario, ofreciendo programas de estimulación cognitiva, bienestar emocional y desarrollo personal, así como actividades artísticas, activación física, infraestructura especializada para personas con discapacidad, con servicios de terapia y rehabilitación física y sensorial.

Contará con un Sistema Público de Cuidados, al incorporar lavanderías populares y comedores comunitarios para reducir la carga del trabajo doméstico a las mujeres, además de instalaciones deportivas y recreativas como una alberca semiolímpica gratuita, espacios para aprendizaje musical y áreas de esparcimiento, enfatizando que todos los servicios brindados dentro de la Utopía son completamente gratuitos.

Con esta obra, el Gobierno capitalino fortalece el acceso gratuito a servicios esenciales y amplía la infraestructura social en beneficio de las familias de Magdalena Contreras.

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