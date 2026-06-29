LA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES FORTALECE LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD: ERNESTINA GODOY

Destacó que el trabajo conjunto ha fortalecido las investigaciones, detenciones y sentencias condenatorias en el país.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno se ha convertido en el principal factor para obtener resultados en el combate a la inseguridad, al permitir un incremento en detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.



Durante una reunión con servidores públicos estatales y mandos militares en Tlaxcala, la funcionaria subrayó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y las Mesas para la Construcción de Paz han consolidado una coordinación real que permite planear, investigar y ejecutar acciones de manera conjunta.



Godoy Ramos destacó que el intercambio de información e integración de labores de inteligencia ha fortalecido las carpetas de investigación, lo que se traduce en indagatorias más sólidas y mejores resultados judiciales.



Señaló que la participación de gobernadoras y gobernadores en las reuniones del Gabinete de Seguridad ha permitido disminuir los índices delictivos en diversas entidades, gracias a la suma de capacidades entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la SSPC y la FGR.



La titular de la FGR realizó además un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía Federal en Tlaxcala, donde dialogó con personal operativo y reconoció su labor para elevar la productividad institucional.



Reiteró su compromiso de mantener cercanía con las 32 fiscalías federales y sus subsedes en el país, al señalar que el personal operativo representa el primer contacto con la ciudadanía.



En la reunión participaron autoridades federales, estatales y mandos militares, entre ellos representantes de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la Fiscalía Federal en Tlaxcala, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como autoridades de seguridad y procuración de justicia de la entidad.