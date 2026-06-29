Puebla refuerza atención en la Sierra Negra con maquinaria permanente y apoyos sociales

Alejandro Armenta anunció acciones para atender deslaves, rehabilitar carreteras y respaldar a las familias afectadas por las lluvias.

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que un tren de pavimento permanecerá de forma permanente en la Sierra Negra para atender deslaves y rehabilitar caminos afectados por las lluvias, durante un recorrido por la carretera Eloxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz.



El mandatario informó que el Gobierno estatal desplegó maquinaria pesada para retirar derrumbes y restablecer la circulación, además de realizar trabajos de bacheo y pavimentación en los tramos con mayores afectaciones.



Durante un recorrido de supervisión por la carretera Eloxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, a la altura de la comunidad El Crucero, en los límites de Puebla con Veracruz y Oaxaca, el mandatario estatal informó que el Gobierno de Puebla mantiene un amplio despliegue de maquinaria pesada para retirar derrumbes y restablecer la circulación en el menor tiempo posible.



Armenta Mier explicó que la entidad cuenta con 14 módulos de maquinaria pesada y 14 trenes de pavimento, uno de los cuales permanecerá de forma permanente en la Sierra Negra para ejecutar trabajos de bacheo, colocación de fresado nuevo y futuras pavimentaciones en carreteras estratégicas, entre ellas el tramo Coxcatlán-Tlacotepec.



Asimismo, dio a conocer que el Sistema Estatal DIF y las secretarías de Gobernación y Bienestar realizarán un censo para apoyar a las familias afectadas, mientras que se pondrá en marcha un programa de empleo temporal y acciones de rehabilitación en escuelas e infraestructura básica.



Durante la supervisión, habitantes de la región reconocieron la pronta respuesta de las autoridades estatales para atender la emergencia. Armando González agradeció la rapidez con la que se restablecen las vías de comunicación, mientras que Araceli González destacó el apoyo alimentario recibido por las familias de su comunidad.



Con estas medidas, el Gobierno de Puebla fortalece la atención a las comunidades afectadas y mantiene una respuesta permanente ante las contingencias provocadas por las lluvias.