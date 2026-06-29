Vivienda para el Bienestar transforma la vida de millones de familias: Sheinbaum

Entregó viviendas, escrituras y constancias de finiquito en Chiapas; se tendrá una inversión de 42 mil mdp para construir 70 mil hogares durante el sexenio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el programa Vivienda para el Bienestar no solo garantiza el acceso a un hogar digno para millones de familias, sino que también se consolida como un motor del crecimiento económico nacional, al contribuir con alrededor del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y generar miles de empleos directos e indirectos en todo el país.



Al encabezar la entrega de 48 viviendas del Desarrollo Infonavit Lacantún, así como 401 constancias de finiquito del Fovissste y 503 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la titular del Ejecutivo federal aseguró que durante su administración cerca de 30 millones de personas serán beneficiadas con acciones relacionadas con vivienda.



La mandataria explicó que la construcción de vivienda impulsa la economía al generar empleo para trabajadores del sector, además de activar diversas actividades productivas vinculadas con la industria de la construcción, el comercio y los servicios.



Asimismo, subrayó que esta política pública refleja el compromiso del Gobierno de México con un modelo de desarrollo humanista que coloca a las personas en el centro de las decisiones, al garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho y no como un privilegio.



La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Chiapas el programa contempla una inversión de 42 mil millones de pesos para la construcción de 70 mil nuevas viviendas durante el sexenio, de las cuales ya se encuentra contratado el 50 por ciento del proyecto.



Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que, a nivel nacional, el programa registra 420 desarrollos habitacionales en 31 entidades, con 475 mil viviendas proyectadas, de las cuales 190 mil ya se encuentran en construcción. Además, señaló que ya se han entregado 3600 viviendas y durante julio iniciará la asignación de otras 5 mil, junto con la apertura de 18 nuevos desarrollos habitacionales.



En el caso de Chiapas, precisó que el Infonavit construirá 34 mil viviendas, con una inversión superior a 20 mil millones de pesos, de las cuales 19 mil 500 ya fueron contratadas, mientras que otras 3800 iniciarán su proceso de contratación en los próximos días.



El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el respaldo del Gobierno de México para ampliar el acceso a la vivienda en la entidad y refrendó su compromiso de mantener la coordinación con las dependencias federales para seguir beneficiando a más familias chiapanecas.



En representación de las personas beneficiarias, Miguel Ángel Ramírez Trujillo agradeció la entrega de su nuevo hogar y destacó que contar con una vivienda propia representa un patrimonio y una mejor calidad de vida para su familia.