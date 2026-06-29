Se fortalece en Edoméx el combate a la extorsión; evita pérdidas por más de 30 mdp

La estrategia permitió atender más de 3400 denuncias y reforzar la protección de las víctimas.

Como resultado de la estrategia integral para combatir la extorsión impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a través de las Mesas de Paz, el Estado de México evitó que ciudadanos y empresarios realizaran pagos por 30 millones 644 mil 603 pesos derivados de intentos de este delito, durante el periodo comprendido del 28 de mayo al 24 de junio de este año.



De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en ese lapso se recibieron 3 mil 457 denuncias a través de los mecanismos de atención ciudadana, lo que permitió activar protocolos de respuesta inmediata y brindar acompañamiento a las víctimas para evitar que concretaran los depósitos exigidos por los delincuentes.



Del total de reportes atendidos, 1275 correspondieron a extorsión telefónica, mil 274 a fraude telefónico, 240 a llamadas maliciosas, 102 a amenazas, 50 a extorsión electrónica, 23 a casos de cobro por derecho de piso y 485 a otras modalidades relacionadas con este tipo de ilícitos.



Las autoridades estatales destacaron que las acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia han permitido disminuir el impacto económico de este delito. Tan solo en la semana del 18 al 24 de junio se registró el monto más bajo de recursos exigidos por extorsionadores, con una reducción del 45 por ciento respecto al periodo del 28 de mayo al 3 de junio, al pasar de poco más de 12 millones de pesos a 6.5 millones de pesos.



El Gobierno del Estado de México reiteró que estos resultados son producto de la coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales que participan en las Mesas de Paz, donde se diseñan y fortalecen estrategias para prevenir y combatir este delito.



Asimismo, exhortó a la población a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea de denuncia anónima 089, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde personal especializado identifica la modalidad del delito y activa los protocolos de atención correspondientes para proteger a las víctimas.



En la Mesa de Paz número 121 participaron el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; la secretaria Técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina; así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes refrendaron su compromiso de mantener acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias mexiquenses.