Mara Lezama impulsa el deporte con nueva cancha de fútbol 5 en Cancún

Supervisó el funcionamiento del espacio deportivo, una de las 46 canchas construidas y rehabilitadas como legado del Mundial Social 2026.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa recorrió la nueva cancha de fútbol 5 de la Supermanzana 29 de Cancún, una de las 46 instalaciones deportivas construidas y rehabilitadas en Quintana Roo como parte del programa Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.



Durante el recorrido, la mandataria estatal constató que el espacio ya es aprovechado por niñas, niños y jóvenes de la zona, quienes participan en entrenamientos y actividades deportivas gratuitas organizadas por un comité vecinal, con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia comunitaria.



La Gobernadora informó que más de 70 niñas y niños ya se encuentran inscritos para formar parte de las actividades deportivas que se desarrollarán en este espacio, donde además se organizarán torneos y encuentros entre familias para fortalecer el tejido social mediante el deporte.



La mandataria señaló que estas obras buscan recuperar espacios públicos, promover estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia comunitaria, además de representar un legado permanente para las familias quintanarroenses.



Acompañada por el presidente de la CODEQ, Jacobo Arzate Hop, convivió con deportistas, entregó balones y participó en actividades recreativas con las y los asistentes.