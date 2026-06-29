UAEMéx aprueba nuevas designaciones, reformas académicas y políticas de bienestar

El H. Consejo Universitario aprobó la elección de directivos, nuevas disposiciones para procesos electorales y estrategias en cultura de paz, salud mental y desarrollo académico.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortaleció su vida institucional mediante la aprobación de acuerdos orientados a la transparencia, el desarrollo académico y el bienestar universitario, durante la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario correspondiente al mes de junio.



En esta sesión, el máximo órgano de gobierno universitario aprobó la elección de cuatro titulares de espacios académicos. En nivel superior, fue designado José Francisco Ramírez Dávila como director de la Facultad de Ciencias Agrícolas, mientras que en educación media superior asumieron funciones Raúl Monroy Camarillo en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, Jesús Abraham López Robles en el Plantel “Cuauhtémoc” y Alejandro Ortega Nolasco en el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”.



Como parte del fortalecimiento de la democracia interna, el Consejo Universitario incorporó nuevos requisitos a los procesos de elección de autoridades universitarias y consejerías, con el objetivo de reforzar la transparencia y la integridad institucional. Entre las disposiciones destacan la verificación de no contar con sanciones vigentes, no estar inscrito como deudor alimentario moroso y la evaluación objetiva de los programas de trabajo presentados por las y los aspirantes.



También fueron aprobados el Plan Institucional de Cultura de Paz y el Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en la UAEMéx, instrumentos orientados a fortalecer la convivencia, los derechos humanos y la justicia dentro de la comunidad universitaria.



En materia de bienestar, se avalaron el Plan de Trabajo y el Diagnóstico en Salud Mental 2026, que permitirán implementar estrategias de prevención, atención y acompañamiento psicológico para la comunidad auriverde.



Asimismo, se aprobaron nuevas ofertas académicas, entre ellas la Maestría en Gestión de Proyectos Estratégicos y Turismo, así como la reestructuración de programas de licenciatura en áreas como Negocios Internacionales Bilingüe y Derecho, además del Plan de Desarrollo 2025-2029 del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl.



Finalmente, el Consejo Universitario tomó protesta a nuevas consejeras y consejeros representantes de distintos espacios académicos, reafirmando el compromiso institucional con la participación, el diálogo y la vida democrática universitaria.