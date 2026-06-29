Fernando Flores inaugura la primera Clínica de la Red de Salud “Familias Felices” en Metepec

Se puso en marcha una nueva unidad médica con atención gratuita, medicamentos y especialidades, beneficiando inicialmente a 10 mil habitantes.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, inauguró la primera Clínica de la Red de Salud “Familias Felices”, proyecto que busca ampliar el acceso a servicios médicos gratuitos y de calidad para la población del municipio, con una inversión estimada de entre 10 y 15 millones de pesos.



La nueva unidad médica se ubica en la delegación Las Marinas, a un costado del campo de fútbol 7, y arranca operaciones con una cobertura inicial de 10 mil beneficiarios, aunque la administración municipal proyecta alcanzar hasta 30 mil usuarios conforme avance la consolidación del programa.



Durante la inauguración, el alcalde destacó que este modelo de atención tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud mediante servicios integrales y el abasto permanente de medicamentos. Subrayó que la clínica contará con más de 200 medicamentos de patente, entregados de manera gratuita a las y los afiliados.



La unidad ofrecerá consultas de medicina general y especialidades como ginecología, geriatría, oftalmología, odontología y psiquiatría, además de estudios de laboratorio sin costo, consolidándose como un centro de primer contacto para la atención de la salud en el municipio.



El servicio operará de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, con sistema de citas a través del número telefónico 722 982 1616.



Como parte del arranque del programa, el gobierno municipal entregó las primeras 7 mil tarjetas de afiliación, con las cuales los beneficiarios podrán acceder a los servicios médicos gratuitos e incluir a dos hijos menores de edad en el esquema de atención.



Autoridades municipales señalaron que esta infraestructura forma parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias metepequenses, mientras que el alcalde adelantó que esta es la primera de tres clínicas proyectadas dentro de la Red de Salud “Familias Felices”.