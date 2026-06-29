Atletas de Cuauhtémoc brillan en gimnasia rítmica y boxeo a nivel internacional

Los deportistas lograron un subcampeonato nacional y dos títulos internacionales con el respaldo de la alcaldía.

Con el apoyo de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, atletas de la Alcaldía Cuauhtémoc destacaron en competencias nacionales e internacionales al obtener un subcampeonato nacional en gimnasia rítmica y dos campeonatos de boxeo, consolidando a la demarcación como un referente del deporte.



El equipo de gimnasia rítmica del Deportivo Antonio Caso conquistó el subcampeonato nacional en el Campeonato Nacional Élite, resultado que le otorgó el pase a la Rome Cup RG, torneo internacional que se celebrará en Italia. El conjunto está integrado por Itzel Báez, Sherlyn Salazar, Michell Leonidez, Mariana López y Naomi Luna, bajo la dirección del entrenador Alejandro González.



En boxeo, José Luis “El Torito de Tepito” se coronó campeón en la categoría de 50 kilogramos durante el torneo Cinturón de Oro, disputado en Ecuador, mientras que Cristian Sánchez, originario de Santa María la Ribera, obtuvo el título en los 54 kilogramos tras imponerse por nocaut en el segundo asalto.



Previo a las competencias, la alcaldesa entregó apoyos a las y los deportistas y reiteró el compromiso de su administración para impulsar el talento de niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo el desarrollo deportivo y respaldando a quienes representan con orgullo a Cuauhtémoc y a México.