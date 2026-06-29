Delfina Gómez fortalece la infraestructura hídrica para impulsar la producción agrícola en Texcoco

Entregó la olla de captación de agua “Tláloc”, con capacidad para almacenar más de 50 millones de litros, en Santa María Nativitas.

Como parte de las acciones para fortalecer el campo mexiquense y garantizar una mayor disponibilidad de agua para las actividades agrícolas, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la geomembrana de la olla de captación de agua “Tláloc”, infraestructura que permitirá almacenar más de 50 millones de litros de agua, volumen equivalente a 20 albercas olímpicas, en beneficio de 150 productoras y productores florícolas de la comunidad de Santa María Nativitas.



La mandataria estatal destacó que el acceso al agua representa un factor clave para el desarrollo del campo, al asegurar mejores condiciones para la producción agrícola y contribuir a reducir los efectos de la sequía que enfrentan diversas regiones de la entidad.



“El agua representa más que un recurso natural; es sustento, desarrollo y bienestar para nuestras comunidades. Enriquece la tierra, hace crecer las cosechas, los alimentos y las flores; por ello, esta obra tiene un enorme valor para las familias de Santa María Nativitas, una comunidad emblemática por su producción florícola”, expresó la Gobernadora.



La obra forma parte del programa Transformando el Campo y de las acciones impulsadas durante el “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, mediante una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Texcoco.



La nueva infraestructura cuenta con una superficie de 18 mil 219 metros cuadrados, cubierta con geomembrana de alta resistencia e impermeabilidad para evitar filtraciones, además de trabajos de desazolve, ampliación del vaso de captación y la construcción de un cerco perimetral de 606 metros lineales, con el propósito de brindar mayor seguridad a la población y proteger el entorno.



Este proyecto forma parte de una estrategia integral que contempla la construcción de 23 ollas de captación de agua en la región, con una capacidad conjunta de almacenamiento de 204 mil metros cúbicos, lo que permitirá fortalecer el abasto de agua para uso agrícola y mejorar la capacidad de respuesta del sector ante los periodos de estiaje.



Durante el evento, la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdéz, informó que entre 2024 y 2025 el Gobierno del Estado ha destinado cinco millones de pesos para fortalecer tres unidades de riego en esta zona, en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de ampliar la disponibilidad del recurso hídrico para las actividades productivas.



La Gobernadora Delfina Gómez reiteró su reconocimiento al trabajo de las y los campesinos mexiquenses, al señalar que representan un pilar fundamental para el desarrollo económico, alimentario y social del Estado de México.



“Seguiremos fortaleciendo al campo porque nuestras productoras y productores son la base de nuestra sociedad y un ejemplo del amor y compromiso con la tierra”, puntualizó.



En el acto estuvieron presentes el senador Higinio Martínez Miranda y el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, quienes coincidieron en destacar la importancia de continuar impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura hidráulica y el desarrollo sostenible del campo mexiquense.