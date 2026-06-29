Se impulsa en la entidad la competitividad del sector abarrotero: Laura González

Se busca acercar la capacitación, herramientas tecnológicas y vinculación comercial para fortalecer a miles de pequeños negocios mexiquenses.

Con el propósito de fortalecer el crecimiento de los pequeños comercios y generar mayores oportunidades para el desarrollo económico de la entidad, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), llevó a cabo la Séptima edición del Festival Abarrotero en el municipio de Nezahualcóyotl.



Durante la inauguración, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en establecimientos dedicados a la venta de abarrotes, con más de 192 mil unidades económicas, las cuales representan una importante fuente de empleo para más de 331 mil mexiquenses.



Señaló que este sector constituye uno de los principales motores de la economía estatal, por lo que el Gobierno del Estado impulsa acciones para fortalecer su competitividad med



“Nuestro compromiso es brindar herramientas reales que permitan a las y los pequeños comerciantes modernizar sus negocios, incrementar su productividad y consolidar su crecimiento”, destacó la funcionaria.



Por su parte, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, reconoció el respaldo que la administración estatal ha brindado a los pequeños comercios de la región y resaltó los avances en materia de digitalización de trámites, lo que ha permitido agilizar la apertura de nuevos establecimientos y facilitar el desarrollo de actividades económicas.



Como parte del festival, se instalaron más de 40 estands de empresas aliadas, instituciones gubernamentales y servicios financieros, donde las y los asistentes tuvieron acceso a talleres, conferencias especializadas, asesorías, soluciones tecnológicas, opciones de financiamiento y espacios de vinculación comercial para fortalecer la administración y operación de sus negocios.



La Sedeco informó que, desde su creación, el Festival Abarrotero ha recorrido municipios como San Antonio la Isla, Ecatepec, Atlacomulco, Naucalpan y Tecámac, beneficiando a comerciantes de distintas regiones del Estado de México mediante estrategias orientadas a impulsar la profesionalización y competitividad del comercio al por menor.