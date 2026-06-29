“Yo Pongo Guapa Toluca” supera 1700 jornadas de mejoramiento urbano

El programa fortalece la participación ciudadana y la recuperación de espacios públicos en escuelas, colonias y comunidades.

El programa “Yo Pongo Guapa Toluca” alcanzó mil 716 jornadas de trabajo comunitario, consolidándose como una de las principales estrategias de mejoramiento urbano del gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno Bastida, con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia social.



La iniciativa integra la participación de familias, estudiantes, docentes y servidores públicos, quienes de manera coordinada realizan acciones de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en calles, escuelas, parques y áreas comunitarias de la capital mexiquense.



Durante las jornadas más recientes se llevaron a cabo labores de barrido manual, recolección de residuos, pintura de guarniciones, poda de áreas verdes, rehabilitación de banquetas y mantenimiento de espacios recreativos en distintas delegaciones del municipio.



Entre los espacios intervenidos destacan el preescolar Paulo Freire, en San Cristóbal Huichochitlán; vialidades de San Lorenzo Tepaltitlán; y el Centro Social San Blas, en San Mateo Otzacatipan, además de acciones en comunidades como San Pablo Autopan, San Diego Linares Autopan, Santa María Totoltepec, Sauces, Morelos y Universidad.



El Gobierno de Toluca destacó que la participación ciudadana ha sido clave para el desarrollo del programa, al fortalecer el sentido de pertenencia y promover la colaboración vecinal en la mejora del entorno urbano.



Se subrayó que esta estrategia de trabajo comunitario ha comenzado a ser replicada en distintos municipios del país, debido a sus resultados en la recuperación de espacios públicos y el impulso a la convivencia social.



Vecinos, padres de familia y docentes han resaltado la importancia de estas acciones para que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios dignos, limpios y seguros, especialmente en planteles educativos donde la comunidad participa de manera activa en su rehabilitación.