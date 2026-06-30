Evelyn Salgado fortalece coordinación gubernamental en Guerrero

Revisó avances de programas y definió prioridades de trabajo para el segundo semestre del año.

Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de gobierno y fortalecer la coordinación institucional, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó una reunión de trabajo con integrantes de su gabinete.



Durante el encuentro se evaluaron avances de programas, proyectos y acciones implementadas por las distintas dependencias, con el propósito de consolidar resultados y establecer prioridades para el segundo semestre del año.



La mandataria estatal destacó que el trabajo coordinado permite mejorar la eficiencia en la atención ciudadana y dar continuidad a obras y programas en las regiones de la entidad, privilegiando el bienestar de las y los guerrerenses.



Reiteró que su administración trabaja con cercanía, responsabilidad y presencia en territorio para atender las necesidades de la población y fortalecer el servicio público.