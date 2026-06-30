Sheinbaum pone en marcha consulta nacional para fortalecer los derechos de los pueblos originarios

La iniciativa será consultada en más de 16 mil comunidades del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la convocatoria para iniciar el proceso de diálogo y consulta de la Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ejercicio que se desarrollará en 16 mil 728 comunidades pertenecientes a los 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, con el propósito de fortalecer el reconocimiento, protección y garantía de sus derechos.



Durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que este proceso representa un hecho sin precedente en la historia del país, al impulsar un reconocimiento pleno de los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios como parte del modelo de Humanismo Mexicano.



“Es un ejercicio único en la historia de México y un reconocimiento a la grandeza cultural de nuestro país, que tiene sus raíces en las civilizaciones originarias y que hoy continúa dando identidad a nuestra nación”, afirmó la Presidenta.



La convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la propuesta será traducida a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, para garantizar una participación amplia e incluyente.



El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, fortaleciendo su libre determinación, autonomía y participación en la vida pública del país.



Asimismo, el proyecto incorpora disposiciones para garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y migrantes indígenas y afromexicanos, además de establecer mecanismos para la consulta libre, previa e informada, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la protección jurídica frente a posibles violaciones de sus derechos.



Por su parte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que el proceso de consulta se desarrollará en cinco etapas, que incluyen la difusión de la iniciativa, la realización de 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo, el análisis de las propuestas presentadas por las comunidades y la integración del documento final.



Una vez concluido el proceso de consulta y con el consenso de los pueblos participantes, la iniciativa será presentada al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural, con el objetivo de consolidar un nuevo marco jurídico que fortalezca los derechos, la participación y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afromexicanos de México.