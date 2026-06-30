David Monreal avanza en estrategia de remesas productivas en Zacatecas

El gobierno estatal fortalecerá programas para connacionales que regresan de Estados Unidos.

El gobernador David Monreal Ávila encabezó la conferencia semanal “La Informativa”, dedicada al programa “Orgullo Zacatecano”. Migrantes”, donde refrendó el respaldo a la comunidad migrante y anunció acciones para impulsar proyectos productivos.



El mandatario estatal informó que se realizará una gira de trabajo en Estados Unidos para la séptima Expo Feria Agropecuaria para zacatecanos residentes en el exterior, con sedes en Denver, Tulsa y Fort Worth, donde se promoverán apoyos para maquinaria, insumos agrícolas y fortalecimiento del campo.



Destacó la estrategia de “Remesa Productiva”, que busca transformar los envíos de dinero en inversiones que generen empleo y desarrollo económico en Zacatecas, mediante negocios y proyectos productivos.



Asimismo, señaló que quienes regresen al estado contarán con un catálogo de apoyos para emprender actividades económicas, con subsidios de hasta el 50 por ciento y esquemas de financiamiento o apoyos a fondo perdido, según el proyecto.



El secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, informó que en la actual administración se han impulsado inversiones superiores a 326 millones de pesos en beneficio de más de 431 mil personas, a través de programas como el 2×1 y las Expo Ferias Agropecuarias.