75% DE LOS MEXICANOS AFIRMAN QUE LA INSEGURIDAD ES EL MAYOR PROBLEMA EN EL PAÍS: OCDE

Una encuesta ubica al crimen y la violencia como el tema que más inquieta a los mexicanos, por encima de la inflación y el costo de vida.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados de la Encuesta sobre Confianza en las Instituciones Públicas 2026, en la que México se posiciona como el país miembro con el mayor nivel de preocupación por la inseguridad y la violencia entre las 33 naciones evaluadas.



De acuerdo con el informe, 75 por ciento de la población mexicana identificó al crimen y la violencia como el principal problema que enfrenta el país, porcentaje muy superior al promedio de la OCDE, que se ubicó en 28 por ciento. Asimismo, la inseguridad superó incluso a la inflación y al costo de vida, rubro señalado por el 65 por ciento de los encuestados.



La corrupción ocupó el tercer lugar entre las principales preocupaciones ciudadanas, con 47 por ciento de las menciones, mientras que el empleo fue señalado por 36 por ciento de la población. En menor medida, los mexicanos manifestaron inquietud por la desigualdad social y los servicios esenciales, ambos con 16 por ciento, seguidos de la vivienda y el cambio climático, con 9 por ciento cada uno.



En materia de confianza institucional, la encuesta destaca que las Fuerzas Armadas registraron el mayor nivel de aceptación entre las instituciones evaluadas, con 76 por ciento de confianza alta o moderadamente alta. En contraste, el Gobierno nacional obtuvo 53 por ciento, una diferencia de 23 puntos porcentuales.



El estudio también posiciona a las Fuerzas Armadas por encima de otras instituciones como la Policía, el Poder Judicial, los gobiernos locales, el Congreso, los partidos políticos y los medios de comunicación.



La OCDE señaló que los resultados reflejan la percepción ciudadana sobre los principales desafíos que enfrenta México y ofrecen un panorama sobre las prioridades sociales y el nivel de confianza depositado en las instituciones públicas encargadas de atenderlas.