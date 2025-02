Templo de San Hipólito tendrá un módulo fijo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

Se han destruido 9150 armas desde 2019 hasta la fecha.

El titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), César Cravioto Romero, encabezó la instalación e inicio de operaciones del módulo fijo de la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en el Templo de San Hipólito y San Casiano, ubicada en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.



Durante el acto protocolario, Cravioto Romero destacó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, este programa seguirá reforzándose, ya que juega un papel importante como constructor de la paz en las colonias, comunidades, alcaldías y en la ciudad en general.



Reiteró que en los módulos de esta acción social no se preguntan datos personales de quien entrega las armas, tampoco cómo las obtuvieron, solo se reciben, se destruyen y el costo de las mismas es entregado en dinero en efectivo a quien haga el canje, contribuyendo así en la economía familiar de la ciudadanía.



El secretario de Gobierno llamó a los padres de familia a retirar los juguetes bélicos de sus hogares, y los invitó a cambiar estos objetos por cosas didácticas y educativas que ayuden a cambiar la visión de las niñas y los niños desde casa, alejándolos de la violencia.



Destacó que desde la implementación de este programa, en 2019, se han recibido para su destrucción 9 mil 150 armas, que pudieron haber sido utilizadas en riñas, conflictos o en cualquier tipo de situación y causar un daño en la ciudadanía, pero que afortunadamente fueron destruidas.



La subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Paulina Salazar Patiño, destacó la importancia de este programa que recibe armas de manera anónima, sin preguntar dónde se obtuvo el arma o si en algún momento fue utilizada, enfocándose en sacarla de los hogares y seguir contribuyendo en la protección de las y los habitantes de la ciudad.



“Este proyecto construye vinculación y confianza; que no te engañen, un arma en casa no defiende a nadie, es un peligro latente, pueden lastimarse tus hijos, puedes activarla tu mismo en un momento de vulnerabilidad, riña o conflicto, y con esto puedes perder tu libertad y arrebatar tal vez la vida de alguien más, no te arriesgues, confía en las autoridades de los tres órdenes que tienen la encomienda y con la firme con visión de salvaguardar tu vida, tu seguridad y tu integridad”, mencionó.



María Oswelia Kuri Murad, directora General del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, reiteró que este esfuerzo es el resultado del gobierno local, las fuerzas de seguridad, las organizaciones civiles que promueven la paz, la legalidad y el bienestar de la ciudadanía, que se ve reflejado en el número de personas que voluntariamente entregan sus armas de maner anónima y segura.



“Nosotros buscamos, desde el Consejo Ciudadano de la Justicia de la Ciudad de México, prevenir estas situaciones, impulsar este canje de armas, hacer conciencia sobre lo que nos acaban de decir, tener armas en casa, prevenir en las comunidades escolares estas situaciones, fortalecer la paz en nuestras comunidades, promover la denuncia ciudadana, integrar programas de reinserción social para los que han tenido contacto con armas de fuego y, así puedan facilitar su inclusión en actividades productivas y educativas”, reiteró.



En la inauguración también asistieron, el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, José Rafael Giménez Bermúdez y el coordinador Operativo en RESILIOS del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Fernando Castañeda Mendoza.



Cabe señalar que en las primeras horas de funcionamiento de este nuevo módulo, se recibió un rifle AK-47, por el que pagaron 20 mil 600 pesos y un revólver calibre 38, por el que se otorgó un monto de 6 mil 500 pesos.