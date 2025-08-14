“Las mujeres nos inspiran y fortalecen para que Zinacantepec siga avanzando”: Manuel Vilchis

Señaló a las egresadas, que su dedicación, talento y esfuerzo llenan de inspiración al municipio.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, se reunió con mujeres del municipio en la clausura del Curso de Empoderamiento Económico, Velas y Chocolatería.



Este curso, señaló Vilchis Viveros, se realizó a través de la Dirección de la Mujer de Zinacantepec, junto con el apoyo de la mesa directiva del Mercado Francisco I. Madero, que como siempre brindan su gran apoyo a estos proyectos, en donde se busca empoderar a las mujeres.



Durante el evento de clausura, Vilchis Viveros señaló a las egresadas, que su dedicación, talento y esfuerzo llenan de inspiración al municipio, confirmando que cuando las mujeres crecen y se fortalecen, todo Zinacantepec avanza.



Reiteró Vilchis Viveros, que ellas, las mujeres y hombres de Zinacantepec, siempre podrán contar con el respaldo de su gobierno, además de la admiración y el compromiso para seguir generando oportunidades que impulsen su desarrollo personal y profesional.



Un ejemplo de que las mujeres zinacantepequenses son fuertes, decididas y llenas de talento es Tita Paulina Reyes Ramírez, talentosa boxeadora, originaria de Santa Cruz Cuauhtenco, quien representó con orgullo a México en Montenegro, logrando posicionarse en el 4° lugar mundial.



La pugilista se reunió con Vilchis Viveros el cual se dijo orgulloso del desempeño que mostró, al poner en alto el nombre de Zinacantepec y de nuestro país, además informó que Reyes Ramírez participara próximamente en una competencia internacional en Oaxaca.



Durante su plática el presidente señaló que su gobierno cree en el gran talento que existe en el municipio, y esa fue la razón primordial por la cual, se tuvo la oportunidad de apoyarla para que pueda asistir y seguir cumpliendo sus sueños.



Y afirmó: ¡Tita Paulina es un ejemplo de disciplina, perseverancia y pasión por el deporte!