CDMX ES LA ENTIDAD CON MAYOR NÚMERO DE DESAPARECIDOS: MÉXICO EVALÚA

Señalan que este aumento es por el deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales.

De acuerdo a la organización México Evalúa, la CDMX es la entidad del país que cuenta con el mayor número de desaparecidos, con 1306 personas de las que se desconoce su paradero, esto de acuerdo a un reporte difundido por la organización.



En los datos, se puede leer, que en el periodo enero-julio de 2025, y con datos hasta el 18 de agosto, la capital reportó 1306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar nacional en este delito, señaló el documento llamado ‘Violencia y pacificación a nivel local’.



El volumen de desapariciones en la capital del país sugiere un deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones.



México Evalúa indicó que 12 de los 32 estados del país mantienen un balance negativo o muy negativo de la violencia letal.



Además señaló la organización que el Gobierno mexicano ha registrado la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, aunque precisó que esta medición presenta limitaciones para delinear su contexto, como el deterioro institucional y evolución de las dinámicas criminales, además de que no refleja el total de los asesinatos en el país.



En el reporte también se considera otros indicadores de violencia letal como homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y la integridad corporal, y personas desaparecidas y no localizadas.



El reporte también señala que de 2024 a 2025, y considerando los registros de enero a julio, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron un 16.4%, sin precisar la cifra de personas que murieron.



Pero en contraste, en el mismo periodo las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2.6%, y las personas desaparecidas 12.9%. Estas variaciones son aún más marcadas si se toma a 2019 como año base. A partir de entonces, los porcentajes se disparan 82% y 69.5%, respectivamente.



Precisó que los estados con una mayor tasa de violencia por cada 100 mil habitantes son Sinaloa (72.4%), Hidalgo (28.4%), CDMX (26.2%), Nayarit (24.8%) y Baja California Sur (22.6%).



Sinaloa se mantiene como la entidad con mayor incremento en la violencia letal, esto tras un año de conflicto criminal y a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas.



Propone la organización un nuevo enfoque para medir la violencia, que compare la magnitud actual de la violencia letal y su comportamiento a través del tiempo con los datos registrados en el mismo periodo del año anterior; para poder valorar el contexto de inseguridad de cada estado en función de cuatro categorías: muy negativo, negativo, regular y positivo.



Durante el primer semestre del año tres estados mantuvieron un balance muy negativo: Baja California Sur, utilizado como punto estratégico de las organizaciones criminales para movilizar narcóticos a la frontera norte; Chihuahua, estado que sirve al narcotráfico para diversificar rutas de acceso hacia Estados Unidos, y Sinaloa, que siguen bajo violencia letal por una pugna interna del Cártel de Sinaloa.



Mientras que otras 15 entidades muestran indicios de conflictos criminales susceptibles de desbordarse por la falta de capacidades policiales estatales y la presencia intermitente de elementos federales; seis con balances regulares y nueve con balances negativos. Solo 14 estados tienen un balance positivo.



El informe da cuenta de que en el noroeste, el centro-occidente y el sur-sureste del país existen altos niveles de violencia derivados del crimen organizado.