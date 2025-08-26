97.4% de jóvenes fueron asignados a escuelas con “Mi Derecho, Mi Lugar”

-Del 97.4%, 68.4% fue asignado a su primera opción; 21.1% en la segunda y 7.9% en la tercera. Además, el 68% de los estudiantes fueron asignados a planteles que están a menos de 5 km de sus hogares

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, a través de Mi derecho, mi lugar, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se acabaron los jóvenes rechazados en el bachillerato, gracias a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el nuevo mecanismo de acceso a la Educación Media Superior, que dejó atrás al COMIPEMS, permitió que el 97.4 por ciento de los jóvenes eligieran entre su primera y tercera opción.



Destacó que se trata de revalorar a los jóvenes, desde la concepción de que la educación es un derecho, ya que en 2024 cuando operaba el COMIPEMS, sólo el 26% de los jóvenes entró en su primera opción, y en 2025, fue el 68.4 por ciento.



Recordó que, como parte de la transformación que se realiza en la Educación Media Superior a nivel nacional, las preparatorias son respaldadas por una institución de Educación Superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), por lo que las y los jóvenes al graduarse tendrán dos tipos de certificados: de Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico.



El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que, con Mi derecho, mi lugar, el acceso al bachillerato pasa de la competencia al ejercicio libre del derecho a la educación, ya que los jóvenes son quienes deciden la escuela en la que quieren estudiar, lo que incrementa la posibilidad de que sigan estudiando, ejemplo de ello, informó, es que este año hay 15 mil jóvenes más que se están inscribiendo a la preparatoria, en comparación con el 2024. Adicionalmente, detalló, se abren más espacios en este nivel educativo con la construcción de 20 nuevas escuelas, 35 ampliaciones y la reconversión de 33 secundarias a bachillerato en su turno matutino.



La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló que el 40.8% de los jóvenes eligieron la modalidad de acceso directo, es decir sin examen; el 13.7% presentó el examen de IPN y la UNAM; mientras que el 45.5% eligió ambas opciones.



Precisó que, con el COMIPEMS de 2024, sólo el 12.5% de los aspirantes fueron asignados a su segunda opción, mientras que, con Mi derecho, mi lugar, el 21.1% obtuvo un espacio en su segunda opción; 7.9% en la tercera; 2.5% en la cuarta; 0.1% la quinta; y entre la sexta y la vigésima opción, el 0%, cifra que en 2024 fue del 31.4%. Además, el 68% de los estudiantes fueron asignados a planteles ubicados a menos de cinco kilómetros de sus hogares.



Anunció que hasta el 28 de agosto la plataforma de Mi derecho, mi lugar: https://www.miderechomilugar.gob.mx/, continuará abierta para asignarle una escuela a aquellos jóvenes que aún no tienen un lugar.