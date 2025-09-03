Se llevará a cabo Semana de Salud Pública 2025 en todo México

La Semana Nacional de Salud Pública 2025 se celebrará del 6 al 13 de septiembre y busca llegar a más de 20 millones de personas con vacunas, detecciones y actividades preventivas.

Informó la Secretaría de Salud Pública (SSa) que la estrategia abarcará todo el país mediante ferias de salud, módulos comunitarios y brigadas móviles, con el objetivo de acercar servicios gratuitos a quienes más lo necesitan.

Esta jornada se realizará del 6 al 13 de septiembre, y durante estos días, hospitales, centros de salud y espacios públicos funcionarán como sedes para la aplicación de vacunas, chequeos y entrega de información preventiva.

Informaron que este plan nacional incluye la participación de las 32 entidades federativas, bajo la coordinación de la SSa y el respaldo de gobiernos estatales y municipales.

Señalan que la campaña no se limita a inmunización infantil. La SSa destacó que se aplicarán vacunas del Esquema Nacional de Vacunación y refuerzos a distintos grupos de edad, incluyendo:

-Niñas y niños menores de 9 años: sarampión, rubéola, poliomielitis, rotavirus y neumococo.

-Adolescentes: vacuna contra VPH y refuerzos de tétanos y difteria.

-Mujeres embarazadas: vacuna Tdpa para proteger al recién nacido contra tos ferina.

-Adultos mayores: dosis contra influenza y neumococo según riesgo.

También se ofrecerán chequeos de presión arterial, glucosa, VIH, salud bucal y nutrición, junto con pláticas educativas sobre prevención de adicciones y hábitos saludables.

Los servicios estarán disponibles en Centros de salud de primer nivel, hospitales generales y comunitarios, plazas públicas, parques y escuelas habilitadas como sedes, brigadas móviles en comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

La principal intención de la SSa, es que ninguna persona quede fuera por falta de cercanía a servicios de salud.

El anunció se ha dado, tras un posible contexto de alerta epidemiológica, ya que México enfrenta brotes de sarampión y tos ferina, además de rezagos en cobertura de vacunación desde la pandemia.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología, la cobertura nacional de vacunación infantil está por debajo del 80%, muy lejos del 95% recomendado por la OMS para garantizar inmunidad colectiva.

Esta campaña también busca prevenir enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión mediante detecciones tempranas y promoción de estilos de vida saludables.

Señalaron que la salud pública no se sostiene solo en hospitales de alta especialidad, sino en jornadas como esta, que llegan hasta la plaza del barrio o la cancha de la comunidad.

La Semana Nacional de Salud Pública 2025 es una invitación directa: acércate, vacúnate, revisa tu salud y la de tu familia. Porque cuidar tu bienestar es un derecho, pero también una responsabilidad compartida.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

FORTALECER Y PROFESIONALIZAR A POLICÍAS ESTATALES PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA: GARCÍA HARFUCH

3 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló el secretario de Seguridad que el fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad. El Gobierno …

Renovará el AICM vehículos para desazolvar y brindar mejores respuestas ante lluvias

3 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

También se consideran dos unidades con funcionalidades de succión y almacenamiento de 14 mil litros cada una. Las lluvias en la CDMX …

Hospitales del IMSS cuentan con abasto del 100% en medicamentos en todo el país: Sheinbaum

3 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-A través de más mil 6 rutas y 700 vehículos se abastecieron 8 mil 639 farmacias: 8 mil 61 de centros de …

Mara Lezama y Sergio Salomón Céspedes fortalecen servicios migratorios para proteger el turismo en Quintana Roo

3 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-La Gobernadora destacó que se incrementará el número de Filtros Autónomos Migratorios (e-Gate) en las tres terminales aéreas de Quintana Roo para …

Anuncia Clara Brugada Programa de Pavimentación de 250 km de Vialidades Primarias

3 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Desde el inicio de esta administración se ha realizado un gran programa de mantenimiento de la red primaria con la atención de …

Rojo de la Vega encabeza jornada de rehabilitación integral en Tepito

3 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Se realizaron más de 800 metros de desazolve, 640 de balizamiento, 102 metros cuadrados de bacheo y 20 luminarias rehabilitadas. El reclamo …

Presenta Delfina Gómez protocolo “Mochila de Paz”, además hizo entrega de útiles escolares

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Señaló que este ciclo escolar arrancó con 2.8 millones de estudiantes mexiquenses. La Gobernadora Delfina Gómez inició la entrega de útiles escolares …

Edoméx es una de las 26 entidades con reducción de homicidio doloso: Delfina Gómez

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

La gobernadora participó en la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que presidió la Presidenta Claudia Sheinbaum. La Gobernadora …

GEM realiza más de 200 obras como parte del programa Transformando el Campo

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Estos trabajos incluyen rehabilitación y desazolve de canales, jagüeyes, bordos y caminos sacacosecha. En lo que va de 2025, el Gobierno de …

Lanza la UAEMéx convocatoria para integrar el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora explicó que el plan se integrará con base en aportaciones organizadas en 17 temas. Presentó la Universidad Autónoma del Estado …

Se realiza Segunda Feria Regional del Empleo en Toluca ofertando más de 2 mil vacantes

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Destaca Ricardo Moreno impulso al empleo con inversiones de Genomma Lab y Laboratorios Kener Organizada por el Gobierno municipal de Toluca, la …

Isaac Montoya reinaugura Centro Acuático de La Mancha III

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Esta es la segunda alberca que rescata la administración a través de IMCUFIDEN y Servicios Públicos; se suma a la del Tepetatal. …

En Edoméx se han destruido 826 armas y 70 mil cartuchos mediante “Canje de Armas 2025”

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Justicia

-Los próximos seis días la iniciativa estará en Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Chicoloapan y Tecámac. Las secretarias de SSEM, Defensa y …

Liverpool lidera gasto récord de clubes ingleses y domina el mercado

3 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

Los ingresos desbocados del fútbol inglés son una tendencia que está destinada a acelerarse en las competiciones de clubes europeos. El fútbol …

Revelan que Mijares fue internado por posible riesgo de infarto

3 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Durante el 2024 tuvo que ser internado al terminar una presentación porque presentó un fuerte dolor en el pecho, además se sometió …

“MÉXICO VA BIEN, IREMOS MEJOR, SOMOS UN PAÍS LIBRE Y SOBERANO”: SHEINBAUM

2 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

“Somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario, somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre …

SCJN y PJF serán saneados: ministro Hugo Aguilar

2 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

Durante la ceremonia tradicional de purificación y entrega del bastón de mando, Aguilar Ortiz dijo que es hora de una justicia que …

Salomón Jara destaca modelo educativo con justicia social y respeto a la diversidad cultural en Oaxaca

2 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Con ánimos renovados, 836 mil 232 estudiantes de 12 mil 201 escuelas de nivel básico reanudaron actividades académicas El Gobernador Salomón Jara …

Clara Brugada y Mario Delgado arrancan Ciclo Escolar 2025-2026

2 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Retoman actividades académicas en 7 mil escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, …

Aprieta Tabe el paso para cumplir la meta de arreglar 1700 baches en Miguel Hidalgo

2 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-De los 1700 baches programados, se taparon 1900. Durante el fin de semana, el equipo de AntibachesMH, encabezado por Mauricio Tabe, alcalde …

Ricardo Moreno anuncia inversión de 120 mdd de Genomma Lab a su planta de Toluca

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Señaló que Toluca es clave para la expansión del sector farmacéutico. La empresa farmacéutica Genomma Lab anunció una inversión de 120 millones …

Acompaña Delfina Gómez a la presidenta Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Estado de México prioridad nacional con avances en seguridad, salud e infraestructura para la Presidenta Sheinbaum este primer año de Gobierno. La …

Edoméx atrae inversiones por más de 1500 mdp: Laura González

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Se generarán más de mil empleos en sectores como farmacéutico, de alimentos, papelero y de comercio. A casi dos años de la …

Regresarán a clases cuatro facultades más de la UAEMéx

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Será el próximo lunes 8 de septiembre cuando regresen al 100% de sus actividades. Se informó que las Facultades de Economía, Derecho, …

Adolfo Solís presenta el programa de festejos patrios de Almoloya de Juárez

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizarán del 13 al 20 de septiembre, con actividades como una cabalgata, espectáculo de pirotecnia, presentaciones musicales, juego de futbol de …

Firma Naucalpan convenio de cooperación con la Organización Internacional de las Migraciones

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

De esta forma, Naucalpan es el primer municipio en el Edoméx en sumarse a la alianza donde se promoverán con capacitaciones de …

Asume Héctor Velasco la Secretaría de Planeación Estratégica del PVEM en Edoméx

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

El PVEM en el Estado de México reconoce en Velasco Monroy a un perfil con experiencia, visión y compromiso El Partido Verde …

Aventaja Piastri en el Campeonato de Pilotos y Constructores en F1

2 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

Con un total de 309 puntos, Piastri se mantiene en la cima de la tabla. Al regresó de la actividad de la …

Subastará Guillermo del Toro piezas de sus películas de terror

2 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

La primera puja se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en Beverly Hills. El cineasta mexicano Guillermo del Toro, reconocido …

TODO LISTO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM

1 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Estará acompañada de su gabinete ampliado, representantes de la sociedad civil, empresarios y comunidades indígenas. Este lunes, la presidenta de México, Claudia …

Tecnología y ciencia contra la crisis de desapariciones en México

1 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Buscan usar la ciencia contra el olvido, obteniendo ADN en 90 minutos, usando IA y fórmulas para devolver rostro a los desaparecidos …

Senado listo para la toma de protesta de los nuevos integrantes del PJF

1 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Se trata de 881 cargos: ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces que fueron electos el pasado 1 de junio …

Inversión histórica en obra pública avanza para el bienestar de quintanarroenses

1 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

Se han invertido alrededor de 2300 millones de pesos en obra pública. Para avanzar en la transformación de Quintana Roo con infraestructura …

Clara Brugada festeja a los adultos mayores con el baile “¡Vivan los corazones de plata!” en Iztacalco

1 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los miles de asistentes bailaron al ritmo de la Sonora Santanera con María Fernanda, la Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, Los Mulatos …

Cierra alcaldía Tlalpan temporada de reforestación con más de 14 mil árboles sembrados

1 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-La jornada final se realizó en Topilejo, donde se sembraron los últimos tres mil ejemplares de pino de montaña, lupino y cigarrillo. …

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum dan banderazo a nuevos trenes de pavimentación en Edoméx

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Edoméx recibirá un total de 12 trenes como parte del Plan Integral para el Oriente.-Se rehabilitaron las carreteras Lechería–Texcoco y México–Texcoco. La …

Inaugura Mario Delgado CBTIS en Tecámac, beneficiando a estudiantes de la región

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Con la plataforma Mi derecho, Mi lugar, el 80% de los jóvenes estudiará a menos de 7 km de sus hogares: secretario …

GEM lleva la energía solar a 2,600 personas de comunidades rurales

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-A través del Programa de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos se ha beneficiado a habitantes de 33 municipios; transformando la vida de familias en …

Reconoce la UAEMéx la importancia de lactancia materna: Patricia Zarza

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora afirmó que hablar de lactancia materna desde la perspectiva de género y cuidados implica poner al centro la autonomía de …

Se reúne Ricardo Moreno con el Cabildo Abierto Juvenil de Toluca

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-En esta reunión jóvenes toluqueños realizan propuestas para favorecer la convivencia y acabar con la violencia. El Gobierno municipal de Toluca fomenta …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.