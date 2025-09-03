EL ALCOHOL Y LAS VIRTUDES

Por: Salvador Echeagaray Guerrero

Nos lo vienen diciendo los filósofos desde la antigüedad: Buscar el término medio. Es ahí, donde se encuentra la virtud

El beber alcohol sea en vino o licor ¿es bueno o es malo?



-Bueno – dirán muchos, otros dirán: es malo. ¿Y quién tiene la razón? Ninguno. Así es. Tomar vino o licor, no es bueno ni malo es neutral. ¡Ya adivinó! Lo malo es cuando abusamos del alcohol poniendo en riesgo nuestra vida. O, si nos abstenemos mientras no sea por prescripción médica u otra cosa, nos perdemos de uno de los productos más deliciosos que el ser humano ha logrado extraer de la naturaleza.



Pero, ¿qué hacer para no abusar o evitar esa bebida espirituosa?



Nos lo vienen diciendo los filósofos desde la antigüedad: Buscar el término medio. Es ahí, donde se encuentra la virtud. “Ni tanto que queme al santo (vicio por exceso), ni poco que no lo alumbre (vicio por defecto).



Así que, si es mayor de edad no se pierda de estos sabores que el ser humano ha logrado extraer de la naturaleza.



-Ah! Dirá, pero no es fácil abstenerse una vez que ya se ha empezado a ingerir vino.



Así es, no es fácil. Por eso necesitamos de tres virtudes.



1.Prudencia.



Este buen hábito nos ayuda a discernir qué es bueno o malo, qué decir o callar, cuándo actuar o no. Así que, la prudencia nos ha de dictar cuántas copitas podemos tomar si ponernos necios o cuándo tomar, o cuando no, etc.



2.Templanza.



Esta otra virtud es la que modera los placeres. Estos no son malos, el problema es cuando solo buscamos el placer por el placer mismo y abusamos. Tampoco, evitar todos los placeres lícitos, está bien, salvo que estés ofreciendo algo al Creador.



3.Fortaleza.



A veces no es fácil levantarse cuando se ha abusado de algo. Hay también ocasiones en que, ya no queremos tomar, pero, no falta el amigo o, más bien, enemigo que, antes de que nos terminemos una copa o una cerveza ya nos está poniendo otra en frente. A veces hasta nos critica, – “¡Hey, no le estás tomando”!-



¿Y usted, estimado lector, cuáles virtudes considera necesarias para disfrutar del vino sin abusar o evitar perderse, cuando la ocasión lo amerite, de un buen trago de licor?