Mara Lezama entrega cámaras corporales a la policía de Benito Juárez

-La inversión de más de 31 millones de pesos permitirá a la policía documentar en audio y video sus actuaciones, reforzando protocolos y transparencia

Al participar en la entrega de 725 cámaras corporales a elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que esto significa que ahora cuentan con mejores herramientas, que la ciudadanía confía más en las y los policías, y que se cortan de raíz prácticas que tanto daño le hacen a la seguridad.



En la explanada de la corporación municipal, acompañada de la presidenta Ana Paty Peralta de la Peña y del titular de la SMSCyT, Jaime Padilla Barrientos, la Gobernadora destacó que esta entrega también demuestra que la seguridad se construye en equipo, entre todas y entre todos.



Al referirse a las cámaras entregadas que graban en 2k y hasta por 12 horas, la titular del Ejecutivo añadió que son más de 31 millones de pesos invertidos en cuidar a la gente y eso se traduce en tranquilidad para las familias que quieren vivir sin miedo, salir a trabajar y o a estudiar con confianza y volver a casa sabiendo que hay instituciones, seres humanos que los cuidan.



La gobernadora Mara Lezama dio a conocer que en este gobierno humanista con corazón feminista se refuerzan las acciones con tecnología de vanguardia y con programas que nos colocan a la altura de los retos de hoy.



Por su parte, la presidenta Ana Paty Peralta destacó que al entrar en operación estas 725 cámaras portátiles quedará grabada en audio y vídeo toda la jornada del policía y forma parte de la nueva etapa de profesionalización y dignificación.



El secretario Padilla Barrientos explicó que estas herramientas apoyarán a los oficiales en el cumplimiento de protocolos de actuación y contribuirán a prevenir actos de corrupción. Fueron asignadas a Tránsito, GEAVIG, Policía Auxiliar, Búsqueda y Localización, Seguridad Ciudadana y Policía Turística.