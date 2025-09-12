Rojo de la Vega resuelve peticiones vecinales en la Roma Sur

-La alcaldesa exhortó a los integrantes a trabajar en coordinación en beneficio de los habitantes de la demarcación y quienes transitan a diario por ella.

En la colonia Roma Sur, la presencia de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se tradujo en soluciones inmediatas y a domicilio: vecinos denunciaron luminarias apagadas, coladeras tapadas y baches en calles principales, problemas que fueron atendidos en el momento por personal de la demarcación, encabezadas por la mandataria.



El recorrido comenzó a las 13:30 horas en la esquina de Tehuantepec y Acayucan, avanzando por Coatepec, con atención directa también en Bajío, Toluca, Ures, Misantla y Teocelo. Durante el operativo se repararon luminarias, se realizaron trabajos de poda, desazolve y barrido de calles, además de bacheo, balizamiento, retiro de obstáculos en banquetas y el enfajillamiento de vehículos en visible estado de abandono.



“Estamos aquí para dar soluciones en el momento. Caminamos las colonias, escuchamos directamente a los vecinos y actuamos sin intermediarios, porque lo que importa es resolver”, afirmó la alcaldesa, quien también se incorporó a las labores de bacheo.



Rojo de la Vega adelantó que el programa Alcaldía en tus manos continuará recorriendo las 33 colonias de la demarcación, con el objetivo de mantener un modelo de atención ciudadana cercano y eficaz.