En breve iniciará entrega de tarjetas Pensión Mujeres con Bienestar: Ariadna Montiel

-Se les enviará un mensaje de texto SMS para informar fecha, hora y lugar donde será entregada la Tarjeta de Bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 7 de octubre al 7 de noviembre, iniciará la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a las mexicanas de 60 a 64 años que se registraron a la pensión.



Montiel añadió que para recibir la Tarjeta de Bienestar, la cual se dará en un sobre sellado, es necesario que la persona beneficiaria: asista en la fecha, hora y lugar indicado, presente identificación oficial (original y copia), entregue el talón morado del registro de solicitud.



“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, agregó.



Para ubicar el módulo, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de bienestar: www.gob.mx/bienestar.



También presentó el avance de las Pensiones y programas para el Bienestar, informó que 16 millones 399 mil 742 adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradoras y sembradores han recibido de manera directa y sin intermediarios el pago correspondiente al bimestre septiembre- octubre con una inversión social de 92 mil 358.3 millones de pesos (mdp). Mientras que en noviembre se realizará el pago del próximo bimestre.



Respecto al programa Mujeres Artesanas, Montiel Reyes abundó que en el pueblo amuzgo de Guerrero y Oaxaca se han recibido 13 mil 187 solicitudes de crédito a la palabra para artesanas indígenas y afromexicanas; asimismo, se continúa apoyando para la revitalización del municipio de Acapulco, Guerrero con la pinta de viviendas y vialidades de la costera y en coordinación con el gobierno del estado la pinta de murales con artistas locales.