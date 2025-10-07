Entrega Delfina Gómez al Teletón donativo de 25 mdp

-Esta aportación beneficiará al CRIT de Tlalnepantla y al Centro de Autismo de Ecatepec.

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó un donativo de 25 millones de pesos a la Fundación Teletón para becas de rehabilitación integral que ayudarán a potenciar sus capacidades y fortalecer su desarrollo.

“Hoy el Gobierno del Estado de México hace entrega de este donativo de 25 millones de pesos a la Fundación Teletón y sé que este recurso será aplicado para becas para el CRIT Tlalnepantla y para becas para el Centro de Autismo Teletón”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Dijo que hablar del Teletón, es referirse a una Fundación que inicia en 1997 con un propósito humano tan sensible como es el de ofrecer un programa de rehabilitación que atiende la discapacidad desde un enfoque que incluye las esferas física, psicológica, social y espiritual, logrando con ello la inclusión social y mejorar la calidad de vida de muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, pero sobre todo muchas familias.

Consideró que cada beca permitirá a los niños, niñas y adolescentes acceder a servicios de salud, educación y rehabilitación, además la posibilidad de vivir de manera más autónoma, ser escuchados y que se reconozcan también sus derechos.

Los centros de Rehabilitación Infantil Teletón de Tlalnepantla y de Autismo Teletón de Ecatepec atienden a más de 3 mil niñas, niños y adolescentes, brindándoles más de 190 mil servicios como consultas médicas; programas de rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje; así como terapias de integración sensorial y psicológica.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de ser una administración inclusiva, brindando acompañamiento a las personas con discapacidad, y transformando la vida de quienes más lo necesitan.

“La inclusión de las personas con discapacidad no es un acto de caridad, es un acto de justicia y en esta justicia estamos trabajando incansablemente por y para ustedes cada día, por ello, sigamos sumando esfuerzos, trabajando en coordinación con instituciones como Fundación Teletón para construir seguir construyendo un Estado de México donde todas y todos tengamos la misma oportunidad de soñar y alcanzar las metas”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Previamente, la Maestra Delfina Gómez realizó un recorrido por las instalaciones del CRIT, primero y más grande de todo el país, para conocer las actividades que realizan y las distintas terapias que aplican a los pequeños, acompañada por Jorge Alcántara Aguileta, Director General de la Fundación Teletón; Jardiel Quintal Delgado, Director General del CRIT Tlalnepantla, y Jorge Villa Martínez, Director de Centros Estatales de Rehabilitación.

Al evento también asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Karina Labastida Sotelo, titular del DIFEM; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como los presidentes municipales de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz; Naucalpan, Isaac Montoya Márquez; Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios; Nicolás Romero, Yoselin Mendoza Ramírez, entre otros.

