Tabe suma a choferes de transporte público al programa “Conductor Vigilante”

-Rutas de combis, microbuses y bases de taxis se convertirán en visores contra la delincuencia.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, puso en marcha el Programa “Conductor Vigilante” con el que choferes del transporte público de diversas rutas de combis y sitios de taxis de la demarcación, darán aviso sobre cualquier hecho delictivo que presencien, para convertirse en los ojos de la autoridad para garantizar la seguridad de los pasajeros.



Desde la Ruta 28, al exterior del metro Normal, Tabe anunció el arranque de este programa que inicia con 300 conductores en espera de que se sumen más, porque la alcaldía Miguel Hidalgo todos los días hace un esfuerzo por blindar las colonias de la demarcación y por cuidar a los vecinos para que puedan caminar con libertad y sin miedo.



“El programa es ‘Conductor Vigilante’, en donde las rutas de forma solidaria nos van ayudar a transmitir el mensaje con los operadores para que cada conductor de una unidad, de un microbús, de una combi y de un taxi sea un visor más, sean unos ojos más que vigilen nuestra alcaldía”, dijo.



Al colocar los primeros microperforados en la Ruta 28 que cuenta con 186 unidades, Mauricio Tabe convocó a sumarse a más operadores a esta innovadora iniciativa en la que ahora participan las rutas 4, 5, 46 y 17, así como los sitios de taxis ubicados en Rufina y Avenida Jalisco, y el de la Granje, esquina Ejército Nacional, al indicar que la seguridad es un esfuerzo colectivo donde todos jugamos un rol crucial para prevenir, denunciar y alertar a las autoridades para que puedan investigar.



“Lo que sí es que los conductores vigilantes no únicamente podrán reportar un tipo de delito, sino cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de nuestras vecinas y vecinos y colaborar con la autoridad para proporcionar información y poder actuar con oportunidad”.



El “Conductor Vigilante” podrá enviar un WhatsApp al 55 4608 1883, acompañado de una foto a la Base Sombra de Blindar MH o llamar al 55 5278 4310, donde “el pitazo es anónimo” y un equipo de seguridad avisa a la unidad más cercana para que atienda la emergencia.



El alcalde de Miguel Hidalgo dijo que la seguridad es una prioridad, por lo que agradeció el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en diversos operativos que se han emprendido en la demarcación para blindar la alcaldía.



Luego de colocar en el medallón de varias combis calcomanías de “Conductor Vigilante”, los choferes solicitaron al alcalde tapar un bache sobre la Calzada México-Tacuba que se ha convertido en un verdadero riesgo, por lo que aún y cuando es una vialidad primaria, llamó a la cuadrilla de Antibaches para realizar junto con ellos el trabajo.



Por otra parte, indicó que septiembre cierra como el mes con menos delitos en cuatro años, es decir, un promedio de cuatro delitos semanales y de enero a octubre, hay una disminución del 11.5 por ciento en los delitos de alto impacto.



Acompañaron al Tabe, Marcela Gómez Zalce, Comisionada en Seguridad Ciudadana de Miguel Hidalgo, Javier Bernal, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, así como David Rodríguez Lara, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos. También estuvieron presentes, el presidente de la Ruta 28, José Antonio Bautista Sánchez, así como el secretario de ese ramal, Juan Antonio Germán Ramírez y el operador Ricardo Méndez Romero.