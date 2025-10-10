Inicia Manuel Vilchis construcción de kiosco y plaza cívica en San Bartolo

indicó que con voluntad se encuentran las maneras para que las cosas se puedan hacer en favor de todas y todos.

Manuel Vilchis Viveros, presidente municipal de Zinacantepec, llevó a cabo la supervisión en el arranque de obra para la construcción de un kiosco y la plaza cívica en la delegación de San Bartolo El Llano de Santa María del Monte.



Ante vecinas y vecinos del lugar, Vilchis Viveros reafirmó su compromiso por seguir construyendo espacios dignos para las y los ciudadanos, resaltando que este espació será un punto de encuentro para la comunidad, donde las familias podrán convivir, fortalecer lazos y disfrutar de actividades culturales y sociales.



Durante la revisión Vilchis Viveros indicó que aún falta mucho por hacer, pero con voluntad se encuentran las maneras para que las cosas se puedan hacer en favor de todas y todos.



Mientras mantenía conversaciones con vecinos del lugar, les reafirmó que su gobierno mantiene la consigan de: “Escuchar, reunirse y cumplir con los compromisos y atender las solicitudes de otros proyectos y necesidades de nuestra gente es parte de nuestro trabajo cotidiano, porque Zinacantepec sigue avanzando con obras que unen y transforman”.



Destacó los beneficios que ha traído al municipio el “Programa Permanente de Bacheo”, donde se atienden distintas zonas de la comunidad del municipio, reparando los tramos más afectados o apoyando en el rastreo de caminos, para que en el Pueblo con Encanto estén sus calles en buen estado y la movilidad más segura para todas y todos, alcanzando siete mil metros cuadrados atendidos.



“Sabemos que falta por hacer, pero paso a paso, seguimos avanzando con resultados que se notan. Agradecemos a las y los vecinos su comprensión por las molestias momentáneas que pueden generar estos trabajos que son en beneficio de todas y todos”, indicó.