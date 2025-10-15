Tabe pide crear fondo verde con recursos de publicidad exterior para mejorar las colonias

-Presenta iniciativa de Ley en el Congreso CDMX para que los recursos por anuncios y enseres en vía pública tengan un impacto positivo para los vecinos.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, presentó al Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para que los ingresos generados por publicidad exterior y enseres en vía pública se queden en las colonias en beneficio de los vecinos.



“Con este proyecto lo que buscamos es que los ingresos de publicidad exterior y de todos los permisos por la colocación de sillas y mesas en la calle para los restaurantes se queden en las colonias para un fondo verde, que los vecinos decidan en qué se aplican, para parques, jardines y camellones y que mejoren nuestras colonias”, dijo.



Señaló que no se trata de una locura, sino de una petición justa para los vecinos de todas las colonias en la Ciudad de México.



“Lo que buscamos es acabar con la explotación de los espacios públicos en toda la Ciudad, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, queremos que la actividad que se desarrolle en una alcaldía, la actividad económica, impacte positivamente a los vecinos, que no solamente se queden con el impacto negativo de la publicidad exterior o de los enseres”, dijo.



Agregó que es el Gobierno de la Ciudad de México quien autoriza los espacios para publicidad exterior, afectando a los vecinos sin que reciban nada a cambio para su entorno y sus colonias.



Acompañado por diputadas y diputados locales de Acción Nacional, Tabe detalló que la iniciativa que propone plantea que los recursos recaudados por permisos de publicidad se transfieran a las Alcaldías para financiar acciones como restauración de parques, reforestación y mantenimiento de camellones.



El alcalde de Miguel Hidalgo señaló que la iniciativa modifica y adiciona diversos artículos de la Ley de Publicidad Exterior, de la Ley de Establecimientos Mercantiles y del Código Fiscal para garantizar que los ingresos por publicidad se transfieran a las alcaldías para mejoras locales.



Agregó que de aprobarse esta reforma beneficiará a las 16 alcaldías, asegurando que cada comunidad afectada por la publicidad vea mejoras directas en su entorno.



Tabe llamó a todas las bancadas a aprobar esta iniciativa para fortalecer la capacidad de las alcaldías de servir a sus habitantes y construir una ciudad más justa y equitativa.



Por su parte, Andrés Atayde, indicó que durante muchos años en la Ciudad la instalación de anuncios en la vía pública ha tenido impactos directos e indirectos en el entorno urbano, ambiental, en la contaminación visual y el deterioro del paisaje y la infraestructura por lo que respaldan esta iniciativa que hoy presenta el alcalde en Miguel Hidalgo.



La iniciativa de Ley se entregó a la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX.